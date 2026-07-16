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Aelis Farma : recommandation positive du Comité Indépendant de Surveillance des Données pour la poursuite sans modification de l'étude de Phase 2b d'AEF0217
information fournie par Boursorama CP 16/07/2026 à 07:00

Aelis Farma reçoit une recommandation positive du Comité Indépendant de Surveillance des Données pour la poursuite sans modification de l'étude de Phase 2b d'AEF0217
chez des personnes avec une trisomie 21

• Le Comité Indépendant de Surveillance des Données (IDMC) n'a identifié aucun problème de sécurité et a recommandé la poursuite de la Phase 2b en cours conformément au protocole actuel.
• Ces résultats viennent renforcer le profil favorable de sécurité et de tolérabilité préalablement observé avec AEF0217 lors de la précédente étude de Phase 1/2 chez des personnes avec une trisomie 21.
• Le recrutement progresse conformément aux attentes, avec 65 participants randomisés et 5 en cours de randomisation sur les 188 participants prévus.

Pour recevoir toute l'information financière d'Aelis Farma en temps réel, faites-en la demande par e-mail à aelis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

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