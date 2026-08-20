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Aegon délaissé après ses semestriels et le départ du CFO
information fournie par AOF 20/08/2026 à 11:16
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(Zonebourse.com) - Aegon perd 3,5% à 7,75 EUR à Amsterdam, en dépit d'une publication semestrielle de bonne facture : les investisseurs ne se satisfont pas d'une hausse du dividende sans grande surprise, et l'annonce du prochain départ du directeur financier, qui ne rejoindra pas le futur siège aux États-Unis, tend à les décevoir.

Aegon a dévoilé un résultat net de 608 MEUR pour les six premiers mois de 2026, contre 606 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel en hausse de 9% à 804 MEUR, "reflétant une dynamique commerciale soutenue et une conjoncture favorable sur les marchés financiers".

La compagnie d'assurance, d'origine néerlandaise mais en voie de relocalisation aux Etats-Unis, affiche aussi une génération de capital opérationnel en progression de 27% à 416 MEUR, dépassant ainsi les 380 MEUR attendus par ING, et permettant un flux de trésorerie disponible de 392 MEUR.

Une activité commerciale vigoureuse...

Le groupe revendique notamment une forte croissance commerciale pour sa filiale Transamerica, "avec des ventes d'assurance-vie individuelle qui ont progressé de 54%, portées par l'essor du marché de la souscription avec décision immédiate".

"Nous avons continué à renforcer nos capacités de distribution, World Financial Group comptant désormais plus de 100 000 agents, et avons maintenu une dynamique commerciale soutenue concernant les ventes de plans de retraite", ajoute-t-il.

Il souligne enfin qu'Aegon Asset Management a bénéficié de flux nets en provenance de clients tiers ainsi que d'une évolution favorable des marchés, tandis que ses activités internationales ont poursuivi leur croissance, sous l'impulsion du Brésil.

"Ces résultats témoignent de la dynamique de notre stratégie et renforcent notre confiance dans les ambitions présentées lors de notre Journée investisseurs 2025", commente son CEO, Lard Friese, qui juge Aegon "en bonne voie pour atteindre ou dépasser l'ensemble de ses ambitions financières pour 2026".

...mais une hausse du dividende conforme aux attentes

Reflétant sa confiance, le groupe a fait part d'un acompte sur dividende 2026 de 0,21 EUR par action, en hausse de 11% par rapport à celui qui avait été versé un an auparavant, une augmentation toutefois conforme aux attentes selon ING.

Aegon a aussi décidé d'une augmentation de 150 MEUR de son programme de rachat d'actions en cours pour le 2e semestre 2026, le portant ainsi à 350 MEUR pour cette période, et donc à 550 MEUR pour l'ensemble de l'année en cours.

Un départ peu apprécié du directeur financier

Par ailleurs, Aegon a annoncé que, dans le cadre du transfert prévu de son siège social aux États-Unis, il a convenu avec Duncan Russell que ce dernier quitterait ses fonctions de directeur financier ainsi que l'entreprise en avril 2027. Le groupe a lancé le processus de recherche de son successeur.

"L'annonce du départ de Duncan Russell après un peu plus de deux ans n'est pas une nouvelle positive, car nous pensons qu'il était bien considéré par les investisseurs", estime KBW, qui maintient son opinion "performance de marché" et un objectif de cours de 7 EUR.

"Le départ du directeur financier est décevant mais réaliste", juge pour sa part ING, soulignant qu'il mènera tout de même à bien le transfert aux États-Unis et la transition vers les normes US GAAP, prévue pour le 2e semestre 2026.

"Dans l'ensemble, ces résultats soutiennent la forte progression du cours de Bourse", juge plus largement la banque néerlandaise, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre Aegon, avec un objectif de cours à 12 mois de 7,4 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2026 à 11:16:00.

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