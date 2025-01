Aegon: bien orienté avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Aegon prend plus de 2% à Amsterdam, sur fond de propos favorables de Bank of America qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours remonté de 6% à 7,40 euros, dans le sillage d'une révision à la hausse de ses attentes pour l'assureur néerlandais.



'Plus de 35% de la capitalisation boursière devrait être redistribuée aux actionnaires sur trois ans (12,5% cette année) avec de nombreuses options pour en faire plus', met aussi en avant le broker, pour qui une telle perspective est 'difficile à ignorer'.





Valeurs associées AEGON 6,30 EUR Euronext Amsterdam +1,22%