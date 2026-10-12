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Advicenne prolonge sa visibilité financière jusqu'en 2028
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 08:17

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Advicenne annonce l'encaissement du solde du financement, d'un montant net de 1,0 MEUR, résultant de l'accord d'emprunt obligataire signé en juin dernier avec un fonds géré par L1 Capital. Ce nouvel apport renforce sa trésorerie et étend sa visibilité financière jusqu'en 2028, contre le 2e trimestre 2027 estimé auparavant.

Selon la société pharmaceutique, cette prolongation tient compte des bonnes performances commerciales de Likozam et de Levidcen en France, ainsi que de Sibnayal sur l'ensemble des marchés où il est mis à la disposition des patients, mais aussi d'une gestion rigoureuse de ses ressources.

"Ce financement prévu dans le cadre du plan de sauvegarde nous permet de sécuriser nos besoins de trésorerie dans un contexte de marché financier incertain", souligne son PDG, Didier Laurens.

Pour rappel, Advicenne bénéficie par ailleurs de la possibilité d'utiliser un financement complémentaire de 1,2 MEUR, mis à sa disposition notamment par son actionnaire historique Cemag Invest, Europe Offering et Didier Laurens.

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