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ADP
information fournie par AOF 29/04/2026 à 08:13

(Zonebourse.com) - Le groupe aéroportuaire affiche une activité globalement résiliente au premier trimestre 2026 malgré un environnement géopolitique dégradé. ADP publie un chiffre d'affaires consolidé de 1,47 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2026, en baisse de 0,9% sur un an. Le consensus tablait sur 1,55 MdEUR. Cette évolution reflète notamment l'impact du conflit au Moyen-Orient sur plusieurs activités, en particulier les segments Commerces & services (-1,0% à 484 MEUR) et International & développements aéroportuaires (-6% à 424 MEUR).

A l'inverse, les activités aéronautiques à Paris progressent de 5% à 504 MEUR, soutenues par la hausse du trafic et des redevances. Enfin, le segment immobilier reste stable à 104 MEUR.

Sur le plan opérationnel, le trafic du Groupe ADP atteint 83,9 millions de passagers, en hausse de 2,3%, dont 23,6 millions pour Paris Aéroport ( 2,6%). Le chiffre d'affaires Extime Paris (un indicateur utilisé par le groupe pour évaluer le chiffre d'affaires généré par passager au départ dans les zones commerciales des aéroports parisiens) recule toutefois de 5,7% à 31,5 euros, pénalisé par un effet de change défavorable et un environnement moins porteur pour les activités commerciales.

Le PDG Philippe Pascal a évoqué un contexte de dégradation brutale et rapide de l'environnement géopolitique et économique qui a pesé sur les activités commerciales et internationales.

Côté perspectives, le groupe ADP confirme ses objectifs pour 2026 : il anticipe une croissance du trafic à Paris comprise entre 1,5% et 2,5%, un EBITDA courant supérieur à 2 350 MEUR, ainsi qu'un ratio dette nette / EBITDA inférieur ou égal à 3,7x, dans l'hypothèse de perturbations géopolitiques de courte durée.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 08:13:00.

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