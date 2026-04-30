ADOMOS : Résultats annuels 2025

Paris le 30 avril 2025 à 18h45

RESULTATS ANNUELS 2025

Validation du redémarrage opérationnel

Ouverture d'une nouvelle phase de croissance

2026 : accélération stratégique décisive

Paris le 30 avril 2025 à 18h45

Le Conseil d'Administration d'Adomos, réuni le 30 avril 2026 a arrêté les comptes sociaux au 31 décembre 2025.

2025 : une année charnière marquant la sortie de crise

L'exercice 2025 s'inscrit dans la continuité de la profonde transformation engagée fin 2024, dans un contexte marqué par l'arrêt des activités historiques de commercialisation immobilière et la mise en œuvre d'un pivot stratégique vers la connaissance client et le marketing data.

Après une première phase de restructuration au premier semestre lancée par une direction générale renouvelée, le Groupe a amorcé au second semestre 2025 le redémarrage de son activité commerciale, avec les premières ventes issues de sa nouvelle offre, confirmant la pertinence de son repositionnement stratégique.

Couplée à une réorganisation complète de l'entreprise et d'un plan d'économies drastique, Adomos a pu faire homologuer son plan de continuation par le Tribunal des Affaires Economiques en novembre 2025. Cette étape structurante a permis à Adomos d'aborder l'avenir sur des bases assainies et sécurisées.

Des résultats qui reflètent la transformation du Groupe (en cours d'audit)

En K€

Comptes annuels 2024 2025 Chiffres d'affaires 14,7 115,3 Autres charges d'exploitation (hors dotations ou reprises) -1 167,5 -1 165,5 Charges de personnel -862 -1 084,8 Impôts et taxes -19,8 -20,7 Excédent Brut d'Exploitation (EBE)* -2 034,6 -2 119,7 Résultat d'exploitation -17 926 -2 494 Résultat financier 1 238,5 1 620,04 Résultat exceptionnel 5,7 79,3 Résultat Net social** -19 158,7 - 794,5

* L'E.B.E correspond aux Produits d'exploitation – Charges de personnel – Autres charges d'exploitation – Impôts et taxes

** le groupe ne consolidant plus de filiales, seuls les comptes sociaux sont établis

L'exercice 2025 marque une rupture nette par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires s'établit à 115,3 K€. Bien qu'encore limité, il intègre les premières ventes issues du nouveau modèle économique dédié aux solutions innovantes à destination des investisseurs et des professionnels de la gestion de patrimoine et de l'immobilier. La perte opérationnelle, bien que d'apparence stable, comprend les derniers coûts de restructuration et devra se réduire très significativement sur 2026. La structure de coûts est désormais adaptée à la nouvelle taille de l'entreprise et à ses enjeux.

Le résultat financier redevient positif et provient essentiellement de la reprise des dettes sur les filiales en liquidation.

Le résultat exceptionnel provient essentiellement de l'abandon de créances résultant de l'homologation du plan de continuation.

Le résultat social de cette année 2025 ressort à -794,5 K€ et démontre la forte amélioration par rapport à celui de 2024 qui était à - 19 158,7 K€.

Situation financière et transformation capitalistique

L'exercice 2025 a également été marqué par la poursuite de l'optimisation financière engagée en 2024 avec en point d'orgue la mise en œuvre du plan de continuation prévoyant un remboursement des créanciers sur 9 ans. Cette restructuration est financée par un nouveau contrat de financement à hauteur de cinq millions d'euros permettant de payer une partie des dettes mais aussi de donner à l'entreprise les moyens de financer à la fois son fonds de roulement et ses investissements.

Par ailleurs, le groupe a engagé un regroupement d'actions fin 2025, effectif début 2026, qui vise à redonner une dynamique au titre et à réduire sa volatilité.

2026 : une accélération stratégique décisive

Fort de son repositionnement stratégique autour de la donnée et de la connaissance client, Adomos a franchi une étape structurante avec l'acquisition de SLS Data (fin janvier 2026) acteur rentable disposant d'une base propriétaire de plus de 27 millions de profils de particuliers (BtoC) et 13 millions de contacts professionnels (BtoB), ainsi que d'une expertise reconnue en marketing data. Cette opération doit permettre une montée en puissance immédiate du modèle économique, l'intégration d'actifs data à forte valeur et une amélioration attendue de la rentabilité dès 2026.

Repositionnée, la société a par ailleurs renforcé significativement sa visibilité au cours du premier trimestre. En premier lieu, Adomos a signé un partenariat média avec TSMF (Tout Sur Mes Finances) afin de générer de nouveaux revenus, puis a lancé le Club du Patrimoine by Adomos, véritable média et plateforme d'acquisition clients.

Fin mars 2026, le groupe a également annoncé un nouveau développement de solutions permettant de garantir le caractère opt-in (consentement) des données qui sont directement intégrées dans la blockchain et vérifiables en temps réel. Ce nouvel avantage concurrentiel offre à Adomos un relai de croissance à fort potentiel.

Dotée de nouveaux fondamentaux, Adomos poursuit activement sa feuille de route, avec une montée en puissance rapide du chiffre d'affaires dès 2026, l'acquisition de SLS Data constituant un véritable « game-changer » dans cette trajectoire. À horizon 3 ans, le Groupe confirme ses objectifs : 3 M€ de chiffre d'affaires avec 20 % de marge opérationnelle.

Mise à disposition du Rapport Annuel d'Activité 2025

Le Rapport Annuel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, regroupant les états financiers annuels, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux comptes afférent à ces états financiers, sera mis à disposition du public et pourra être consulté sur le site internet de la Société ( adomos.com ).

ADOMOS (ALADO, code ISIN FR001400UT31), est historiquement un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. Adomos est aujourd'hui une société axée vers la connaissance clients autour d'une nouvelle équipe.

www.adomos.com/bourse

Contact Société : adomos@adomos.com

Contact Investisseurs/Presse : adomos@aelium.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adomos et à ses activités. Adomos estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le rapport de gestion 2024 publié le 30 avril 2025 et disponible sur le site internet de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adomos est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Adomos ou qu'Adomos ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Adomos diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Adomos dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.