Adocia chute, la trésorerie inquiète

(Zonebourse.com) - Le titre de la société biopharmaceutique française dédiée au traitement du diabète et de l'obésité est victime de lourds dégagements (-20,06%, à 2,790 euros) après la publication des comptes semestriels et "d'une incertitude significative sur la continuité de l'exploitation".
Au 30 juin 2026, Adocia disposait d'une trésorerie de 9,7 millions d'euros qui lui permettait de financer ses activités jusqu'au début du second trimestre 2027, en tenant compte de l'utilisation de l'intégralité de l'avance en compte courant d'actionnaire signée avec Vester Finance en avril 2026, mais sans comptabiliser de potentiels revenus additionnels générés par de futurs partenariats.
En parallèle, sur les six premiers mois de l'année, la société a enregistré une perte avant impôt de 8,6 millions d'euros, en légère amélioration par rapport à la perte de 9,3 millions d'euros constatée sur la même période en 2025.
Pour All Invest Securities, le premier semestre a montré une amélioration modérée des résultats en raison d'une réduction de la consommation de trésorerie. Les analystes soulignent que la "concrétisation d'un partenariat autour de BioChaperone ou l'avancement réglementaire de BioChaperone Lispro en Chine constitueraient les prochains leviers de valorisation".
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer