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ADOCIA annonce le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Kepler Capital Markets
information fournie par Boursorama CP 17/07/2026 à 18:00

18h00 CET - Au titre du contrat de liquidité confié à Kepler Capital Markets portant sur les actions de la société Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :
• Nombre d’actions : 45 699 titres
• Solde en espèce du compte de liquidité : 126 636,84 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
Achat - 298 013 titres - 1 619 929,17 € - 1 640 transactions
Vente - 279 243 titres - 1 571 808,67 € - 1 524 transactions

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