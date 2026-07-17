ADOCIA annonce le bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Kepler Capital Markets

18h00 CET - Au titre du contrat de liquidité confié à Kepler Capital Markets portant sur les actions de la société Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

• Nombre d’actions : 45 699 titres

• Solde en espèce du compte de liquidité : 126 636,84 €



Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achat - 298 013 titres - 1 619 929,17 € - 1 640 transactions

Vente - 279 243 titres - 1 571 808,67 € - 1 524 transactions