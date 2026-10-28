ADNOC Trading, TotalEnergies et Chevron seraient en passe de remporter l'appel d'offres indien pour la fourniture de GPL à long terme en 2027, selon des opérateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nidhi Verma

Les importateurs publics indiens de GPL devraient attribuer un appel d’offres conjoint portant sur environ 2,75 millions de tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à livrer en 2027 à ADNOC Trading, TotalEnergies Trading et Chevron, ont déclaré mercredi deux acteurs du marché.

* Au total, les entreprises indiennes ont reçu une douzaine d'offres pour cet appel d'offres d'importation à terme

* Indian Oil IOC.NS , Bharat Petroleum BPCL.NS et Hindustan Petroleum HPCL.NS avaient sollicité quatre cargaisons de très grande taille par mois O/TEND

* Le ministre du Pétrole, Hardeep Singh Puri, a déclaré mardi que l’Inde achetait 67% de ses importations de GPL aux États-Unis

* Les compagnies pétrolières ne commentent généralement pas les appels d’offres