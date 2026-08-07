ADNOC affirme que des attaques non provoquées ont un impact significatif sur ses activités

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La Compagnie nationale pétrolière d’Abu Dhabi (ADNOC) a déclaré vendredi qu’elle continuait à subir de lourdes répercussions de ce qu’elle a qualifié d'"attaques non provoquées", mais qu’elle prenait des mesures pour protéger son personnel, ses actifs et ses opérations tout en répondant autant que possible aux besoins de ses clients.

Dans un communiqué, l’ADNOC a indiqué que 15 de ses navires avaient été attaqués par des missiles et des drones alors qu’ils transitaient par le détroit d’Ormuz depuis le début du conflit, dont trois cette semaine, faisant un mort et 20 blessés parmi les membres d’équipage.