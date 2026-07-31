ADNOC achète des pétroliers alors que la crise en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz bouleverse le commerce du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Frontline a refusé de commenter (paragraphe 7) par Nidhi Verma, Jonathan Saul et Ahmad Ghaddar

Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) a acheté cinq très grands pétroliers (VLCC) pour environ 590 millions de dollars, ont indiqué trois sources proches du dossier, élargissant ainsi sa flotte alors que les conflits en mer Rouge et dans le détroit d’Ormuz réduisent l’offre de pétroliers.

Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus large menée par le producteur émirati visant à renforcer son contrôle sur sa chaîne d’approvisionnement, ce qui lui permettra d’acheminer le pétrole brut vers ses clients même si les tensions géopolitiques perturbent deux des voies maritimes les plus fréquentées au monde.

ADNOC Logistics and Services (et ADNOC L&S) ont récemment racheté ces cinq superpétroliers à la compagnie de transport Frontline Plc HF6.F , ont précisé ces sources.

Parmi ceux-ci, deux navires construits en 2012 ont été acquis pour environ 115 millions de dollars chacun, tandis que les trois autres, construits en 2015, ont coûté environ 120 millions de dollars chacun, ont précisé ces sources.

« Nous ne commentons pas les rumeurs ni les spéculations du marché. ADNOC L&S réévalue en permanence les besoins de sa flotte et les opportunités de croissance stratégique », a déclaré la société dans un communiqué transmis par e-mail.

« Conformément à notre politique, toute annonce relative à des transactions potentielles est faite dans le respect des processus de gouvernance interne de la société et des obligations d’information applicables. »

Frontline n’a pas souhaité faire de commentaire.

Alors que des producteurs tels que l’Irak, le Qatar et le Koweït peinent à écouler leur pétrole sur le marché en raison des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, ancien membre de l’OPEP, ont vendu des millions de barils à des raffineurs par le biais de ventes directes et d’appels d’offres au comptant.

ADNOC a également acquis trois très grands méthaniers (VLGC) () pour environ 115 millions de dollars chacun, a indiqué l’une des sources.

ADNOC L&S a par ailleurs commandé 25 à 30 nouveaux navires supplémentaires, notamment des pétroliers, des méthaniers et des transporteurs de GPL, auprès de divers chantiers navals, a précisé cette source.

ADNOC L&S exploite plus de 900 navires, dont sept VLGC et huit VLCC, selon une fiche d'information publiée sur son site web.

Cet investissement dans de nouveaux navires fait suite à plusieurs mois de perturbations du trafic maritime dans la mer Rouge et le détroit d’Ormuz.

Outre l’extension de sa flotte propre, la société a également affrété environ 25 pétroliers auprès de la société sud-coréenne Sinokor après l’escalade de la crise régionale, a ajouté la source.

Une quinzaine de navires ont été déployés comme navires-navettes pour acheminer le pétrole brut depuis des installations situées dans le détroit d’Ormuz vers des terminaux de stockage à Fujaïrah et en Oman, tandis que les autres navires approvisionnaient directement les clients, a précisé la source.

Sinokor n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.