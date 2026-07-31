 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADNOC achète des pétroliers alors que la crise en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz bouleverse le commerce du pétrole
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 08:10
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi Verma, Jonathan Saul et Ahmad Ghaddar

Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) a acheté cinq très grands pétroliers (VLCC) pour environ 590 millions de dollars, ont indiqué trois sources proches du dossier, élargissant ainsi sa flotte alors que les conflits en mer Rouge et dans le détroit d’Ormuz réduisent l’offre de pétroliers.

Ces acquisitions s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus large menée par le producteur des Émirats arabes unis visant à renforcer son contrôle sur sa chaîne d’approvisionnement, ce qui lui permettra d’acheminer le pétrole brut vers ses clients même si les tensions géopolitiques perturbent deux des voies maritimes les plus fréquentées au monde.

ADNOC Logistics and Services (ADNOC L&S) ont récemment racheté ces cinq superpétroliers à la compagnie de transport maritime Frontline Plc, ont précisé ces sources.

Parmi ceux-ci, deux navires construits en 2012 ont été acquis pour environ 115 millions de dollars chacun, tandis que les trois autres, construits en 2015, ont coûté environ 120 millions de dollars chacun, ont précisé ces sources.

“Nous ne commentons pas les rumeurs ni les spéculations du marché. ADNOC L&S réévalue en permanence les besoins de sa flotte et les opportunités de croissance stratégique”, a déclaré la société dans un communiqué transmis par e-mail.

“Conformément à notre politique, toutes annonces relatives à des transactions potentielles sont faites dans le respect des processus de gouvernance interne de la société et des obligations d’information applicables.”

Frontline n’a pas répondu au courriel de Reuters sollicitant des commentaires.

Alors que des producteurs tels que l’Irak, le Qatar et le Koweït peinent à écouler leur pétrole sur le marché en raison des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, ancien membre de l’OPEP, ont vendu des millions de barils à des raffineurs par le biais de ventes directes et d’appels d’offres au comptant.

ADNOC a également acquis trois très grands transporteurs de GPL (VLGC) pour environ 115 millions de dollars chacun, a indiqué l’une des sources.

ADNOC L&S a par ailleurs commandé entre 25 et 30 nouveaux navires supplémentaires, notamment des pétroliers, des méthaniers et des transporteurs de GPL, auprès de divers chantiers navals, a précisé cette source.

ADNOC L&S exploite plus de 900 navires, dont sept VLGC et huit VLCC, selon une fiche d’information publiée sur son site web.

Cet investissement dans de nouveaux navires fait suite à plusieurs mois de perturbations du trafic maritime dans la mer Rouge et le détroit d’Ormuz.

Outre l’extension de sa flotte propre, la société a également affrété environ 25 pétroliers auprès de la société sud-coréenne Sinokor après l’escalade de la crise régionale, a ajouté la source.

Une quinzaine de navires ont été déployés comme navires-navettes pour acheminer le pétrole brut depuis des installations situées dans le détroit d’Ormuz vers des terminaux de stockage à Fujaïrah et en Oman, tandis que les autres navires approvisionnaient directement les clients, a précisé la source.

Sinokor n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,76 USD NYMEX +1,21%
Pétrole Brent
88,09 USD Ice Europ -1,52%
Pétrole WTI
82,47 USD Ice Europ -1,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • WAVESTONE : La tendance baissière peut reprendre
    WAVESTONE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 31.07.2026 09:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Engie revoit à la hausse ses perspectives 2026 grâce à l’électrification et les infrastructures
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.07.2026 09:08 

    Engie a revu à la hausse ses perspectives pour l’année 2026 après un premier semestre au cours duquel l'énergéticien a été porté par l’accélération de l’électrification et l’acquisition du distributeur britannique d’électricité UK Power Networks. "Partout où nous ... Lire la suite

  • Le logo de la Banque d'investissement publique est visible lors du salon Viva Tech, dédié aux start-ups et aux technologies, à Paris
    Bpifrance a cédé environ 2,5% d'Orange via un placement accéléré
    information fournie par Reuters 31.07.2026 08:59 

    Bpifrance ‌a annoncé vendredi avoir ​cédé environ 2,5% du capital d'Orange via un placement ​d'environ 66,5 millions d'actions de l'opérateur ​de télécommunications ⁠français. L'offre a été réalisée au ‌prix de 16,57 euros par action pour un ​montant ‌total d'environ ... Lire la suite

  • Signalétique pour IAG (International Airlines Group) au siège de British Airways et au siège social d'IAG à Harmondsworth, à l'ouest de Londres
    IAG: Benefice en baisse au T2, impacté par la guerre en Iran
    information fournie par Reuters 31.07.2026 08:59 

    IAG, propriétaire de ‌British Airways, a annoncé vendredi une baisse de ​16% de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par la flambée des coûts du carburant et la ​faiblesse de la demande de voyages liée au conflit au ​Moyen-Orient, et a indiqué qu'il ⁠s'attendait ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
88,01 -1,61%
2CRSI
28,7 +7,98%
CAC 40
8 568,72 +0,98%
CREDIT AGRICOLE SA
19,425 +3,41%
SOITEC
114,05 +9,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank