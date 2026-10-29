Adidas augmente son bénéfice net de 53 % sur un an au troisième trimestre

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'équipementier sportif allemand Adidas a enregistré une hausse de 53% sur un an de son bénéfice net sur un troisième trimestre record, dopé par le remboursement de droits de douane aux États-Unis selon le groupe qui a réhaussé il y a une semaine ses prévisions annuelles.

Entre juillet et septembre, le bénéfice net part du groupe d'Herzogenaurach s'est élevé à 706 millions d'euros, selon un communiqué de résultats paru jeudi, tandis que les analystes de la plateforme Factset tablaient plutôt sur 574 millions d'euros.

Une semaine plus tôt, Adidas avait publié des résultats préliminaires, avec un chiffre d'affaires à un niveau record de 7,25 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 9 %, et un résultat opérationnel (Ebit) qui a bondi de 37 % à 1,01 milliard d'euros, également un record trimestriel.

"Tous les marchés ont affiché une croissance à deux chiffres, à l'exception de l'Europe. Tout cela montre que la marque Adidas se porte très bien partout dans le monde", a salué le patron du groupe Bjorn Gulden dans le communiqué.

En Europe, les revenus ont chuté de 4 % à taux constant, l'activité de commerce de gros ayant été pénalisée par l'attitude "prudente" d'Adidas, dans un contexte de stocks élevés et de campagnes de promotions des concurrents sur le marché des baskets.

Ses deux autres marchés principaux, l'Amérique du Nord et la Chine, ont vu leurs revenus progresser respectivement de 12 % et 13 % au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires de l'activité textile a progressé de 19 %, notamment dans les habits du quotidien et le segment football, dans la foulée de la Coupe du Monde, tandis que celui des baskets a stagné.

Le rival de Nike a aussi précisé avoir reçu, durant le trimestre, la majeure partie de ses créances liées aux droits de douane américains, ce qui s'est traduit par un remboursement d'environ 200 millions d'euros.

Ce qui a contribué à amélioré sa marge brute, ressortie à 54,3 %, soit 2,5 points de plus qu'un an auparavant.

Adidas prévoit désormais qu'une hausse du chiffre d’affaires comprise entre 9 % et 10 % sur 2026 se traduira par une rentabilité plus élevée.

L'Ebit est désormais attendu à environ 2,5 milliards d'euros en 2026, contre un objectif précédent de 2,3 milliards d'euros.