Sabadell prudent sur les revenus de crédit alors que les coûts liés aux dépôts augmentent

Le logo de la banque Sabadell est visible au sommet de son principal bâtiment administratif à Sant Cugat del Valles.

Sabadell a revu ‌à la baisse ses prévisions de revenus liés aux prêts ​pour l'année, les hausses des taux d'intérêt entraînant également une augmentation des coûts liés aux dépôts.

La quatrième banque espagnole en ​termes de capitalisation boursière a publié jeudi une hausse de 18% sur un an ​de son bénéfice sous-jacent du ⁠troisième trimestre, à 405 millions d'euros, dépassant les 375 ‌millions d'euros attendus par les analystes dans un sondage Reuters.

Sabadell s'attend à ce que ses revenus liés ​aux prêts progressent ‌d'environ 1% en 2026, contre une prévision précédente ⁠d'une hausse supérieure à 1%.

La banque a indiqué que le coût des dépôts augmenterait plus rapidement que prévu dans un ⁠contexte de hausse ‌des taux d’intérêt, après une progression de 6 points ⁠de base au cours du trimestre.

Sabadell table sur une ‌progression en glissement annuel d'environ 4% à 6% ("mid-single-digit") ⁠des revenus de crédit au quatrième trimestre.

Le groupe ⁠a amélioré son ‌ratio de rentabilité récurrent sur les fonds propres tangibles (ROTE), un indicateur ​clef de sa rentabilité, ‌qui passe de 13,6% à 14,2%, et prévoit qu’il atteindra 14,5% d’ici fin 2026 ​et 16% en 2027.

Le revenu net d'intérêts, qui correspond à la différence entre ce que Sabadell perçoit sur ⁠les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a progressé de 2% en glissement annuel (sur une base pro forma) au cours du trimestre, pour s'établir à 920 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 923 millions d'euros.

(Jesús Aguado; version ​française Augustin Turpin)