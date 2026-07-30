Adidas affiche des ventes record au 2T mais déçoit les attentes de résultat

L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé jeudi un bénéfice net de 398 millions d'euros pour le deuxième trimestre, légèrement inférieur aux attentes, en dépit de ventes record sur le trimestre marqué par le Mondial de football.

D'avril à juin, le rival de Nike a vu son chiffre d'affaires progresser de 13% sur un an, à 6,74 milliards d'euros, un niveau record pour un trimestre et qui dépasse cette fois le pronostic des analystes sondés par Factset, selon un communiqué.

Les ventes ont été portées par l'engouement pour ses textiles et autres articles liés au football, alors qu'Adidas a habillé notamment les équipes d'Allemagne, d'Argentine et de l'Espagne, ainsi que l'activité running.

La demande pour la marque aux trois bandes est restée forte dans le monde entier, permettant aux ventes directes sur internet et dans ses magasins d'augmenter de 25%, avec une croissance dans toutes les régions, particulièrement en Amérique latine et du Nord, et en Chine.

Le résultat opérationnel a augmenté de 5%, à 574 millions d'euros, se situant en-dessous des 622 millions d'euros attendus par Factset, en étant lesté par des dépenses marketing en augmentation de plus de 200 millions d'euros, à 924 millions d'euros.

Le groupe a massivement investi dans la promotion de sa marque dans le football avec des campagnes mettant en avant des idoles du ballon rond comme Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham ou la star du reggaeton Bad Bunny.

Après un premier semestre globalement supérieur aux attentes, Adidas a relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 à 9%-10% sur un an, contre un pourcentage "élevé à deux chiffres" auparavant, et a confirmé son objectif d'un résultat opérationnel d'environ 2,3 milliards d'euros.

Le groupe précise que d'éventuels remboursements supplémentaires de droits de douane américains, estimés entre 250 et 300 millions de dollars, ne sont pas inclus dans ses prévisions.