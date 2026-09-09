Adani Airports va lever 1 milliard de dollars auprès de Temasek, BlackRock, Premji Invest et Alpha Wave

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Adani Enterprises ADEL.NS a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour céder jusqu’à 5,54 % de sa filiale aéroportuaire, levant ainsi environ 1 milliard de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs composé de Temasek, BlackRock BLK.N , Premji Invest et Alpha Wave afin de financer l’activité.

Dans le cadre de cet accord, Adani Airport Holdings émettra de nouvelles actions au profit du consortium d’investisseurs, ce qui permettra d’apporter de nouveaux capitaux à l’entreprise, tandis qu’Adani Enterprises restera son actionnaire majoritaire.

Cette opération valorise l’opérateur aéroportuaire à environ 18 milliards de dollars avant l’investissement. La société n’a pas divulgué le montant de chaque tranche ni le prix d’émission des actions.

Les fonds serviront à étendre et à moderniser le réseau aéroportuaire de la société, à développer des infrastructures commerciales liées aux aéroports et à développer des activités connexes telles que l’assistance au sol et les services aux passagers.

Le groupe d’investisseurs comprend Jongsong Investments (filiale de Temasek), Alpha Wave III, les fonds PI Opportunities de Premji Invest, ainsi que des fonds gérés par BlackRock dans le cadre de stratégies d’allocation mondiale, de rendement stratégique et de revenus fixes.

Adani Airport Holdings, la plus grande société indienne d’infrastructures aéroportuaires, gère huit aéroports, dont l’aéroport international de Mumbai, qui représentent environ 25 % du trafic passagers du pays et 33 % de son volume de fret aérien.