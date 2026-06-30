Actualités santé : un ancien médicament anticancéreux pourrait aider certaines femmes à retrouver leur fertilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("Health Rounds" paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu’un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Ils peuvent également s’abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant une nouvelle utilisation potentielle d’un ancien médicament qui pourrait donner de l’espoir à certaines femmes qui sont prématurément incapables d'avoir des enfants. Nous abordons également une vaste étude qui devrait apaiser les craintes des personnes devant prendre des statines pour réduire leur taux de cholestérol.

Un ancien médicament anticancéreux pourrait restaurer la fertilité en cas de ménopause précoce

Un médicament anticancéreux vieux de plusieurs décennies pourrait permettre la maturation des ovules chez les femmes souffrant d’insuffisance ovarienne prématurée, une affection qui conduit généralement à l’infertilité, selon une petite étude pilote.

Trois femmes sur dix ont donné naissance à des bébés en bonne santé après un traitement au rituximab, un médicament initialement approuvé en 1997 pour le traitement des cancers du sang et commercialisé par Roche ROPC.S et Biogen BIIB.O sous le nom de marque Rituxan.

Dans le cas de l’insuffisance ovarienne prématurée, les ovaires cessent de fonctionner avant l’âge de 40 ans, sous l’effet de mécanismes auto-immuns, de facteurs génétiques et d’autres facteurs.

Comme rapporté dans NEJM Evidence , l’étude a porté sur 10 jeunes femmes atteintes d’insuffisance ovarienne prématurée d’origine auto-immune, dont l’organisme avait détruit par erreur les follicules ovariens contenant des ovules.

Chacune d’entre elles a suivi un traitement de stimulation ovarienne avant et quatre à six mois après le traitement par le rituximab, la première immunothérapie anticancéreuse approuvée qui traite également des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde.

La stimulation ovarienne consiste en des injections quotidiennes d’hormones visant à encourager les ovaires à faire mûrir plusieurs ovules simultanément.

Avant le traitement par rituximab, aucune de ces femmes n’avait répondu à la stimulation. Après le traitement, cependant, six des dix participantes ont développé des follicules permettant de prélever des ovocytes en réponse à la stimulation ovarienne.

"Ces résultats montrent que certaines femmes disposent d’une réserve ovarienne qui peut être activée lorsque le processus auto-immunitaire est maîtrisé", a déclaré dans un communiqué la Dre Angelica Lindén Hirschberg, responsable de l’étude au Karolinska Institutet en Suède.

Chez cinq de ces femmes, les ovules matures ont pu être congelés ou fécondés. Trois femmes ont ensuite bénéficié d’un transfert d’embryons, et toutes ont donné naissance à des bébés en bonne santé.

Pour des raisons de sécurité, le transfert d’embryons n’a eu lieu qu’au plus tôt un an après le traitement. Un cas d’effet indésirable grave a été signalé; il était lié à la stimulation hormonale et non à l’immunothérapie, ont précisé les chercheurs.

Les chercheurs ont appelé à la réalisation d’études à plus grande échelle afin de confirmer ces résultats et de prouver la sécurité de la méthode. Une telle étude est actuellement en cours, ont-ils précisé.

Un nouvel outil montre que le risque de problèmes musculaires liés aux statines est faible

La grande majorité des personnes présentant un taux de cholestérol élevé peuvent prendre des statines sans craindre d’effets indésirables musculaires graves, selon une vaste étude utilisant un nouvel outil de calcul permettant d’évaluer ces risques.

Les craintes liées à la faiblesse et aux douleurs musculaires dissuadent de nombreuses personnes de prendre ces médicaments, ce qui s’avère en réalité inutile.

Selon l’étude publiée dans The Lancet Digital Health , plus de 98 % des personnes identifiées par leur médecin comme éligibles à un traitement aux statines présentaient un faible risque de troubles musculaires graves au cours de la prochaine décennie.

À partir des dossiers médicaux de plus de 5,6 millions de personnes à travers l’Angleterre, les chercheurs ont développé puis testé un outil de calcul permettant d’estimer le risque pour une personne de développer des troubles musculaires graves liés aux statines.

Le modèle intègre 22 facteurs systématiquement enregistrés, notamment l’âge, le sexe, l’origine ethnique, l’indice de masse corporelle, le tabagisme, les pathologies existantes, les antécédents de troubles musculaires, la carence en vitamine D et la prise de médicaments, afin d’estimer le risque individuel de troubles musculaires graves sur une période d’un, cinq et dix ans.

L’analyse a également révélé que plus de 60 % des personnes éligibles à un traitement aux statines n’en prenaient pas, alors que certaines présentaient un risque élevé de crise cardiaque ou d’AVC. Il a été démontré que les statines réduisent considérablement le risque de crises cardiaques et d’AVC.

Les chercheurs se sont concentrés sur les troubles musculaires graves entraînant une hospitalisation ou le décès, plutôt que sur des symptômes plus légers tels que des courbatures et des douleurs. De nombreux symptômes musculaires légers signalés pendant un traitement aux statines ne sont en réalité pas causés par ces dernières et ne devraient pas empêcher les patients de commencer un tel traitement, ont déclaré les chercheurs.

"Les troubles musculaires graves constituent l’une des préoccupations les plus largement débattues concernant les statines, mais nos résultats suggèrent que le risque est très faible pour la grande majorité des personnes susceptibles de bénéficier de ce traitement", a déclaré dans un communiqué le Dr Ting Cai, responsable de l’étude à l’université d’Oxford.

"Pour le petit nombre de personnes présentant un risque plus élevé, cela donne aux cliniciens une base plus claire pour discuter de la surveillance, des contrôles ou des options thérapeutiques alternatives", a ajouté le Dr Cai.

Son équipe a appelé à la réalisation d’études supplémentaires afin de tester cet outil auprès de populations plus diversifiées.

Par ailleurs, dans le cadre d’études menées sur des souris, des chercheurs cherchant à comprendre pourquoi certaines personnes développent des myopathies liées aux statines ont découvert que lorsque ces médicaments bloquent les voies de synthèse du cholestérol, ils bloquent également la production d’autres molécules. Ces altérations peuvent entraîner un stress métabolique et agir comme des signaux d’alerte qui activent des processus inflammatoires pouvant contribuer à une atrophie musculaire et à la mort cellulaire.

Par conséquent, certains effets secondaires pourraient résulter de la perte de ces autres molécules plutôt que de la réduction du cholestérol elle-même, ont rapporté les chercheurs dans Science Advances .