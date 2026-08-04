Actualités santé : l'IA détecte des risques sanitaires jusque-là non identifiés lors d'études sur le sommeil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (“Health Rounds” paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Ils peuvent également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons deux nouvelles façons d’utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer les soins médicaux: l’une en tant qu’outil de pronostic, l’autre pour maintenir un taux d’oxygène adéquat, notamment en situation de combat. Nous vous parlons également d’un autre médicament expérimental prometteur, sans opiacés, destiné à soulager la douleur après une intervention chirurgicale.

L’IA aide à identifier des facteurs prédictifs de santé encore inexploités dans les études sur le sommeil

L’analyse des données issues d’études de sommeil de routine à l’aide de l’intelligence artificielle révèle une multitude de biomarqueurs permettant de prédire un éventail de risques pour la santé bien plus large que celui habituellement identifié par les médecins, ont découvert des chercheurs.

Les polysomnogrammes, ou études du sommeil en laboratoire, sont généralement réalisés pour dépister l’apnée obstructive du sommeil, un trouble courant dans lequel les muscles de la gorge se relâchent et bloquent de manière répétée les voies respiratoires pendant le sommeil.

Ces examens recueillent des données sur la respiration, l’activité cérébrale et musculaire ainsi que d’autres facteurs, mais les médecins se concentrent généralement sur l’indice d’apnée-hypopnée, c’est-à-dire le nombre moyen de pauses respiratoires et d’épisodes de respiration superficielle par heure.

Dans le cadre de cette nouvelle étude, les chercheurs ont chargé l’IA de mettre au jour des schémas physiologiques cachés dans plus de 10 000 études du sommeil couvrant une nuit entière et d’établir un lien entre ces schémas et les résultats cliniques à long terme figurant dans les dossiers médicaux des patients.

L’IA, en exploitant une multitude de données généralement ignorées lors de telles études, a identifié cinq sous-types de patients cliniquement significatifs, chacun présentant des risques sanitaires à long terme très différents, ont-ils rapporté dans Nature .

Par exemple, les patients dont les schémas de données de sommeil les plaçaient dans le groupe à plus haut risque de problèmes de santé graves avaient deux fois plus de risques de décès au cours des cinq années suivantes que ceux du groupe à plus faible risque, une distinction que l’indice d’apnée-hypopnée ne permettait pas de mettre en évidence.

Dans ce groupe le plus à risque, les risques étaient supérieurs de 65 % pour l’insuffisance cardiaque, de 84 % pour la crise cardiaque, de 93 % pour les troubles cognitifs, et de plus de 200 % pour la fibrillation auriculaire et l’épilepsie, par rapport aux risques observés dans le groupe à plus faible risque.

L’IA a bien prédit les résultats chez les hommes et les femmes, alors que l’indice d’apnée-hypopnée s’est historiquement révélé plus performant chez les hommes, ont noté les chercheurs.

Leur modèle s’est révélé tout aussi précis lorsqu’ils l’ont testé sur une autre cohorte nationale de plus de 6 000 patients, ont-ils précisé.

“Depuis des décennies, nous résumons une étude du sommeil nocturne en une poignée de mesures synthétiques”, a déclaré dans un communiqué la Dre Reena Mehra, de l’université de Washington, qui a dirigé l’étude.

“L’IA nous offre la possibilité d’aller au-delà de ces résumés et de tirer des enseignements de toute la richesse de la physiologie du sommeil.”

L’IA améliore l’apport en oxygène chez les patients hospitalisés

Une nouvelle étude montre que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour automatiser l’apport en oxygène permet d’augmenter la durée pendant laquelle les patients reçoivent la quantité adéquate.

Les patients du groupe bénéficiant d’un système automatisé ont passé 85 % de leur temps dans la fourchette d’oxygénation cible, contre 63 % dans le groupe recevant des soins standard, ont rapporté les chercheurs lors du Symposium de recherche du Système de santé militaire et dans la revue JAMA Internal Medicine .

“L’oxygène est l’un des traitements les plus couramment utilisés en médecine, mais même en 2026, il est encore géré en grande partie par des ajustements manuels répétés effectués par les cliniciens”, a déclaré dans un communiqué le Dr Adit Ginde, responsable de l’étude à la CU Anschutz School of Medicine d’Aurora, dans le Colorado.

Les chercheurs ont recruté 300 adultes recevant un apport d’oxygène dans quatre hôpitaux américains. Ceux-ci ont bénéficié soit d’une oxygénothérapie standard gérée par le personnel soignant, soit d’un ajustement autonome du débit d’oxygène via le PRO100, développé par la société danoise O2matic, qui surveille en continu les niveaux d’oxygène grâce à un petit capteur placé au bout du doigt et ajuste le débit d’oxygène en temps réel.

Les patients du groupe bénéficiant de l’assistance par IA ont passé moins de temps avec des taux d’oxygène bas et moins de temps avec des taux d’oxygène élevés, et ils ont nécessité moins d’ajustements manuels de l’oxygène par le personnel soignant, sans augmentation des événements indésirables graves, ont rapporté les chercheurs.

Leurs travaux éclairent les efforts actuellement menés avec le soutien de l’armée pour améliorer l’administration d’oxygène dans des environnements soumis à un stress intense, ont-ils déclaré.

“Lorsque vous soignez un militaire blessé à plusieurs heures d’un hôpital, l’oxygène vient à manquer, tout comme l’attention du secouriste”, a déclaré dans un communiqué le Dr Vik Bebarta, coauteur de l’étude, directeur du Centre de recherche en médecine de combat Anschutz de l’Université du Colorado et colonel de la réserve de l’armée de l’air américaine.

“Un dispositif capable de réguler automatiquement l’oxygène les décharge d’une tâche urgente, leur permettant ainsi de se concentrer sur tous les autres besoins du patient”, a-t-il ajouté.

Un médicament non opioïde plus efficace que le Vicodin contre la douleur liée à une chirurgie abdominale

Un analgésique expérimental non opioïde s’est révélé plus efficace que le Vicodin, un opioïde couramment prescrit, pour soulager la douleur liée à une chirurgie abdominale, selon les résultats d’un essai clinique de phase intermédiaire.

Ce médicament, le LTG-001 de Latigo Biotherapeutics , s’est également révélé nettement plus efficace qu’un placebo, ce qui constituait l’objectif principal de l’étude publiée dans The New England Journal of Medicine .

Le LTG-001 est un inhibiteur sélectif du Nav 1.8, appartenant à une nouvelle classe d’analgésiques non opioïdes conçus pour bloquer les signaux de douleur dans tout le corps.

Les chercheurs ont recruté 343 patients souffrant de douleurs modérées à sévères après une chirurgie abdominale et les ont répartis de manière aléatoire pour recevoir des doses élevées ou faibles de LTG-001, un placebo ou du Vicodin.

La dose élevée de LTG-001 a permis une amélioration significative de la douleur sur 48 heures par rapport au placebo, avec l’effet le plus marqué jamais rapporté dans une étude comparant des analgésiques non opioïdes à un placebo dans le cadre d’une chirurgie abdominale, ont indiqué les chercheurs.

Ils ont constaté que le LTG-001 à forte dose avait un effet analgésique supérieur d’environ 50 % à celui du Vicodin.

Un peu plus de la moitié des patients du groupe à forte dose n’ont pas eu recours aux opioïdes pendant toute la période de traitement de 48 heures, contre 22 % dans le groupe placebo.

Les effets indésirables étaient pour la plupart légers à modérés, selon le rapport.

“Ces résultats publiés concernant le LTG-001 viennent s’ajouter à un corpus de données de plus en plus important en faveur de la recherche de nouveaux mécanismes non opioïdes pour la prise en charge de la douleur, à un moment où l’accent continue d’être mis sur la lutte contre l’impact de la consommation d’opioïdes sur la santé publique”, a déclaré dans un communiqué le Dr Harold Minkowitz, coauteur de l’étude et chercheur au MD Anderson Cancer Center de l’université du Texas à Houston.