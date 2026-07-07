Actualités médicales : une prothèse de hanche de nouvelle génération réduit considérablement le risque de luxation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("Health Rounds" paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette lettre d'information. Il peut également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous mettons en avant une étude qui a mis en évidence les avantages significatifs d’une nouvelle prothèse de hanche par rapport au modèle plus traditionnel, avantages qui pourraient justifier son coût supplémentaire. Nous vous présentons également une découverte potentiellement importante sur la manière dont les parasites du paludisme infectent les cellules, ce qui pourrait déboucher sur de futures mesures de prévention, ainsi qu’une étude qui renforce la confiance dans la sécurité des vaccins combinés grippe/COVID.

Améliorer les résultats des opérations de la hanche

Selon de nouvelles données, un type d’implant moderne réduit considérablement les risques de luxation après certaines chirurgies de prothèse de hanche.

Au lieu de la prothèse traditionnelle à rotule unique, ce dispositif dit "à double mobilité" comporte une petite rotule tournant à l’intérieur d’une rotule plus grande, qui tourne elle-même à l’intérieur d’une cupule métallique. L’utilisation de deux surfaces mobiles au lieu d’une seule crée en effet une rotule de plus grand diamètre et augmente la distance que celle-ci doit parcourir pour sortir de la cupule.

Des chercheurs européens ont réparti de manière aléatoire 1 600 personnes âgées de 65 ans ou plus pour recevoir soit un implant standard, soit un implant à double mobilité. Tous les participants avaient subi une fracture du fémur au niveau de la jonction avec l’articulation de la hanche.

Un an après l’opération, le taux de luxation était de 1,3% avec la cupule à double mobilité, contre 4,2% avec la prothèse de hanche traditionnelle.

Après prise en compte des facteurs de risque individuels, le risque de luxation était réduit de 70% avec la cupule à double mobilité, selon un rapport de l’étude publié dans *The Lancet* .

Le risque global de complications chirurgicales était également plus faible avec la nouvelle cupule, bien qu’aucune différence n’ait été observée en termes de taux d’infections de l’implant, de décès ou de qualité de vie au cours de la première année.

"La luxation d’une prothèse de hanche est extrêmement douloureuse. Lorsqu’elle survient, les patients ont besoin d’une sédation ou d’une nouvelle intervention chirurgicale pour réaligner l’articulation", a déclaré dans un communiqué le Dr Nils Hailer, coauteur de l’étude, de l’hôpital universitaire d’Uppsala en Suède.

Une articulation luxée nuit à la qualité de vie, car le patient peut avoir l’impression de ne plus pouvoir vraiment faire confiance à l’implant; sa participation aux activités quotidiennes et sa confiance dans ses capacités de mobilité s’en trouvent ainsi réduites, ce qui entraîne un repli sur soi, selon un commentaire publié en marge de l’étude.

Les implants à double mobilité sont plus coûteux que les implants standard, mais les chercheurs ont indiqué que la réduction des complications pourrait compenser le coût initial plus élevé et qu’ils procèdent actuellement à une analyse économique complète des effets sur la santé.

Parmi les fabricants de ces dispositifs figurent Stryker

SYK.N , Smith+Nephew SN.L et la division DePuy Synthes de Johnson & Johnson JNJ.N .

"Les chirurgiens connaissent déjà ces deux types d’implants, ce qui signifie que ce changement pourrait être mis en œuvre immédiatement dans le cadre des pratiques existantes", a déclaré dans un communiqué le Dr Xavier Griffin, coauteur de l’étude, de l’université Queen Mary de Londres et du Barts Health NHS Trust.

Les théories sur la transmission du paludisme remises en cause

Une nouvelle découverte remet en cause une hypothèse vieille de plusieurs décennies concernant la manière dont les parasites du paludisme pénètrent dans les globules rouges humains, affirment des chercheurs.

On sait que les parasites du paludisme pénètrent de force dans les globules rouges grâce à une structure protéique en forme d’anneau appelée "jonction mobile". Mais le comportement réel de cette structure restait inconnu, car elle ne survit que moins de 60 secondes, se dissipant avant que quiconque puisse l’observer de près.

Comme le rapporte la revue *Cell* , les chercheurs ont réussi à immobiliser des parasites unicellulaires de *Plasmodium falciparum* alors qu’ils avaient partiellement pénétré dans des globules rouges. Ils ont extrait le complexe intact de la cellule, l’ont congelé, puis l’ont examiné à l’aide de puissants microscopes.

Ils ont découvert que, contrairement à ce que l’on pensait, cette jonction mobile ne se contentait pas de s’accrocher et de servir de "porte d’entrée" passive: elle perce et remodèle la membrane de la cellule hôte, agissant comme un coin pour permettre au parasite de s’y frayer plus facilement un passage.

"Nous savons depuis des décennies que cette structure est essentielle pour que le parasite pénètre dans une cellule, mais nous ignorions comment elle fonctionnait réellement", a déclaré dans un communiqué Chi-Min Ho, responsable de l’étude au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’université Columbia. "Le fait de l’extraire directement du parasite, intacte, nous a enfin permis de poser cette question de front."

Après avoir analysé la structure, les chercheurs ont pu concevoir une protéine expérimentale qui bloque l’invasion, ce qui pourrait constituer une preuve de concept pour un nouveau type de médicament antipaludique.

"Une fois que nous avons pu observer la cible dans son environnement naturel, concevoir une molécule capable de la bloquer est devenu un problème abordable", a déclaré dans un communiqué Daphne Kaxiras, étudiante en médecine et doctorat au sein du laboratoire de Chi-Min Ho, qui a dirigé la conception de la protéine. "C’est sur cet aspect que nous avons le plus hâte de nous appuyer."

Se faire vacciner simultanément contre la grippe et la COVID-19 est sans danger

Selon une nouvelle analyse, la vaccination simultanée contre la grippe et contre la COVID-19 n’est pas associée à un risque accru d’effets indésirables par rapport à la vaccination contre la grippe saisonnière seule.

À partir de données recueillies entre 2022 et 2025 au sein du système de santé du ministère américain des Anciens Combattants, les chercheurs ont évalué les taux sur 90 jours de 46 effets indésirables différents chez plus de 700.000 personnes ayant reçu les deux vaccins et chez environ 1,8 million de personnes ayant reçu uniquement le vaccin contre la grippe.

L’âge moyen était proche de 70 ans.

La vaccination le même jour contre les deux virus n’a pas augmenté le risque d’événements cardiovasculaires et thrombotiques, de troubles neurologiques, de troubles à médiation immunitaire ou d’autres effets indésirables graves ou cliniquement significatifs, ont rapporté les chercheurs dans les *Annals of Internal Medicine* .

Ce constat s’est vérifié quelle que soit la version du vaccin contre la COVID-19 utilisée, ou l’année au cours de laquelle il a été administré, ont-ils noté.

"Ces résultats confirment la sécurité à court terme de l’administration simultanée chez les personnes âgées et pourraient contribuer aux discussions en cours sur la politique vaccinale ainsi qu’aux évaluations individuelles du rapport bénéfice/risque", ont conclu les chercheurs.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ainsi que plusieurs grandes organisations médicales ont déjà indiqué que la co-administration des deux vaccins constituait un moyen pratique de rester protégé sans avoir à prendre un deuxième rendez-vous.

Sous le mandat du secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., militant anti-vaccins de longue date, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré qu’elle "ne pouvait pas affirmer que l’administration simultanée était à la fois sûre et efficace".

Moderna MRNA.O a reçu en avril l’autorisation de la Commission européenne pour son vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19 destiné aux adultes de 50 ans et plus. Ce vaccin fait actuellement l’objet d’un examen réglementaire aux États-Unis.