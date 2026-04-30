Actualités médicales : une nouvelle méthode utilisant des cellules CAR-T pourrait permettre à certains patients atteints d'un cancer d'éviter la chimiothérapie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« Health Rounds » paraît les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Il peut également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Trouver des moyens de mieux traiter les cancers sans recourir à une chimiothérapie toxique est depuis longtemps un objectif, et aujourd’hui, nous mettons en avant une nouvelle approche qui pourrait permettre d’y parvenir pour certains patients atteints d’un cancer du sang. Nous vous présentons également une nouvelle utilisation de l’intelligence artificielle qui pourrait contribuer à éliminer certaines inégalités raciales dans le diagnostic des maladies cardiaques.

Une thérapie à base de cellules T modifiées pourrait éviter le recours à la chimiothérapie

Une forme modifiée de thérapie par cellules CAR-T pourrait épargner aux patients atteints d'un cancer du sang la chimiothérapie toxique qui est généralement administrée au préalable, selon les résultats d'un essai clinique de phase précoce.

La thérapie par cellules CAR-T fait appel à des cellules immunitaires appelées lymphocytes T. Celles-ci sont prélevées dans le sang du patient, modifiées pour produire une protéine qui cible le cancer, multipliées jusqu’à atteindre des millions d’individus, puis réinjectées au patient. Des médicaments de chimiothérapie toxiques sont généralement administrés au préalable, afin de supprimer le système immunitaire et de renforcer l’effet des cellules CAR-T.

La version modifiée testée dans un essai de phase 1 utilisait un type spécifique de cellules T, appelées cellules souches T mémoires, qui peuvent se renouveler, survivre pendant des années et se différencier en de nombreux autres sous-ensembles de cellules T.

Dans le cadre de cette étude, un groupe de patients atteints de divers cancers du sang, qui avaient déjà été traités sans succès par greffe de moelle osseuse, a reçu une réinjection de cellules souches T mémoires. Les autres ont reçu des perfusions standard de cellules CAR-T, une thérapie qui n'existe elle-même que depuis une dizaine d'années. Aucun patient n'a reçu de chimiothérapie au préalable.

Les taux de réponse complète, c'est-à-dire les cas où le cancer est devenu indétectable, étaient de 45 % dans le groupe des cellules souches T, contre 10 % dans la cohorte standard. Les taux de réponse globaux étaient statistiquement similaires dans les deux groupes, ont rapporté les chercheurs dans Cell . (« Le fait de voir des patients obtenir des réponses complètes à de faibles doses d') s... sans chimiothérapie préalable, valide des années de travaux précliniques et ouvre un nouveau chapitre dans la conception des cellules CAR-T », a déclaré dans un communiqué le responsable de l'étude, Luca Gattinoni, de l'Institut Leibniz d'immunothérapie de Ratisbonne, en Allemagne.

Les cellules souches de mémoire T modifiées par CAR se sont multipliées plus rapidement et ont fonctionné plus longtemps que les cellules CAR-T standard, même si la cohorte standard a reçu en moyenne 290 millions de cellules modifiées contre 66 millions dans le groupe des cellules souches de mémoire.

Le délai médian avant l'apparition d'effets indésirables ou la progression de la maladie était également similaire, à 3,3 mois dans la cohorte de cellules CAR-T standard et à 4,9 mois dans la cohorte de cellules souches CAR-T. Quatre receveurs de cellules souches T ont passé plus de deux ans sans progression de la maladie.

Les patients du groupe des cellules souches de mémoire ont également présenté des taux plus faibles d'une réaction inflammatoire courante et potentiellement grave déclenchée lorsque les cellules CAR-T deviennent hyperactives dans l'organisme, ont indiqué les chercheurs.

Un brassard digital équipé d'IA améliore le diagnostic des problèmes valvulaires chez les patients noirs

Des chercheurs ont découvert qu'un brassard digital doté d'un algorithme d'intelligence artificielle permet de détecter avec précision une sténose aortique modérée à sévère, une affection valvulaire cardiaque potentiellement mortelle, chez les patients noirs qui ont historiquement été sous-diagnostiqués pour cette maladie.

La sténose aortique peut être mortelle si elle n'est pas traitée. Les symptômes – tels que la fatigue, l'essoufflement et les vertiges – sont souvent confondus avec les signes normaux du vieillissement, ce qui entraîne un retard dans le diagnostic et le traitement. Les Afro-Américains âgés sont moins souvent diagnostiqués avec cette affection, mais ils sont plus susceptibles que les autres groupes d'en mourir.

L'algorithme d'IA, qui analyse les signaux de circulation sanguine captés via un simple brassard au doigt, s'est révélé très efficace pour identifier une sténose aortique modérée à sévère chez les patients noirs, ont rapporté les chercheurs lors du congrès de la Society for Cardiovascular Angiography & Interventions à Montréal.

Au total, 346 participants, atteints ou non d'AS, ont pris part au test de la technologie de manchette Acumen IQ d'Edwards Lifesciences EW.N . La manchette gonflée d'air est placée autour du doigt pour mesurer en continu le pouls et la pression artérielle du patient.

L'algorithme a donné de bons résultats chez des patients de différents âges, sexes et origines ethniques, sans qu'aucun biais n'ait été observé, ont déclaré les chercheurs. Il a détecté correctement 90,5 % des cas d'AS modérée à sévère dans l'ensemble de la population de patients et 100 % des cas chez les patients noirs.

« Nos résultats nous donnent de l'espoir pour les communautés qui sont plus susceptibles de faire face à des limitations en matière de soins », a déclaré dans un communiqué le Dr Pedro Engel Gonzalez, responsable de l'étude au Henry Ford Health de Détroit.

Les chercheurs affirment que le brassard digital est une méthode de dépistage abordable et facile à mettre en œuvre qui ne nécessite pas d’infrastructures cardiologiques spécialisées.

« Un dispositif aussi simple qu’un brassard digital et un algorithme peut contribuer à améliorer le diagnostic précoce et à permettre aux patients de bénéficier des soins dont ils ont besoin », a déclaré M. Gonzalez.