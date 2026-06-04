Actualités médicales : la thérapie CAR-T apporte de l'espoir aux patients atteints d'une maladie rénale pour lesquels les options de transplantation sont limitées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (“Health Rounds” paraît tous les mardis et jeudis. Vous pensez qu'un de vos amis ou collègues devrait nous connaître? Transmettez-lui cette newsletter. Il peut également s'abonner ici par Nancy Lapid

Bonjour à tous les lecteurs de Health Rounds! Aujourd’hui, nous vous présentons des essais sur de nouvelles applications des thérapies par cellules CAR-T, notamment une avancée potentielle pour les patients qui ne pouvaient auparavant pas bénéficier d’une greffe de rein. Nous mettons également en avant une série d’études prometteuses sur les cellules CAR-T dans le traitement de diverses maladies rhumatologiques difficiles à soigner.

La thérapie par cellules CAR-T permet la greffe rénale chez les patients pour lesquels il est difficile de trouver un donneur compatible

La thérapie par cellules CAR-T, initialement développée pour le traitement des cancers du sang, peut également rendre possible la greffe de rein chez des patients qui n’y auraient normalement pas droit, ont découvert des chercheurs, ce qui pourrait constituer une avancée majeure pour ceux qui ont peu d’options.

Certaines personnes atteintes d'insuffisance rénale sont “sensibilisées”, ce qui signifie que leur système immunitaire a développé des anticorps contre les tissus étrangers – par exemple, à la suite de transfusions sanguines, de grossesses ou de greffes antérieures – de sorte que leur organisme est susceptible de rejeter la plupart des reins de donneurs.

Pour les patients fortement sensibilisés, trouver un rein de donneur compatible peut s’avérer difficile, voire impossible.

Chez les patients atteints d’un cancer, la thérapie par cellules CAR-T consiste à prélever les cellules immunitaires du patient, à les modifier en laboratoire pour leur apprendre à traquer et détruire les cellules cancéreuses, puis à les réinjecter au patient.

En travaillant avec des patients hautement sensibilisés ayant besoin d’une greffe de rein – deux dans un hôpital américain et un en Allemagne – des équipes de chercheurs distinctes ont réussi à modifier les cellules immunitaires des patients en laboratoire afin de réduire leur production d’anticorps, puis à réinjecter ces cellules immunitaires modifiées pour “réinitialiser” efficacement leur système immunitaire.

Les trois patients ont vu leurs anticorps immunitaires nocifs, qui attaquent généralement les reins des donneurs, diminuer de manière spectaculaire.

En conséquence, tous ont pu bénéficier d’une greffe de rein, ont rapporté mercredi les deux équipes de recherche dans The New England Journal of Medicine.

“C'est la première fois qu'il est démontré que les cellules CAR-T peuvent être utilisées non seulement pour traiter le cancer, mais aussi pour aider des patients qui n'avaient auparavant aucune chance de recevoir un rein d'un donneur compatible”, a déclaré dans un communiqué le Dr Ali Naji de l'Université de Pennsylvanie, qui a dirigé la prise en charge des deux patients américains.

“Pour les patients qui ont passé des années sur la liste d'attente pour une greffe de rein, cette approche pourrait changer la donne.”

La thérapie par cellules CAR-T pourrait améliorer le traitement des maladies rhumatologiques

La thérapie par cellules CAR-T s'avère également prometteuse pour les troubles rhumatologiques lorsque d'autres traitements ont échoué ou cessé d'être efficaces, selon quatre études pilotes présentées lors de la réunion de l'Alliance européenne des associations de rhumatologie à Londres.

Dans une étude , six patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui n’avaient pas répondu à d’autres traitements ont reçu du mivocabtagene autoleucel, une thérapie expérimentale par cellules CAR-T développée par Kyverna Therapeutics KYTX.O . Tous les participants ont vu l’activité de leur maladie diminuer et la moitié d’entre eux ont obtenu une rémission durable.

Lors d'un suivi allant de 24 à 36 semaines, cinq des six patients n'avaient toujours pas repris de traitement immunosuppresseur, a rapporté Fredrik Albach, de la Charité Universitätsmedizin de Berlin, lors de la réunion.

Par ailleurs, Yajing Zhang, de l’hôpital GoBroad Boren de Pékin, en Chine, a présenté les résultats obtenus chez 11 patients atteints de sclérose systémique réfractaire, une maladie auto-immune grave provoquant un durcissement des tissus. Après l’administration d’une thérapie cellulaire CAR-T ciblant les molécules CD19/BCMA, les scores d’épaisseur cutanée et la cicatrisation des tissus pulmonaires se sont considérablement améliorés par rapport aux valeurs de référence. (“En ciblant efficacement à la fois la fibrose cutanée et la progression pulmonaire, cette stratégie de “réinitialisation” immunologique offre un véritable potentiel curatif, ouvrant la voie à des essais cliniques de phase intermédiaire visant à redéfinir la prise en charge future de cette maladie grave”, a déclaré Zhang dans un communiqué.

Yuichi Maeda, de l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg, et ses collègues ont testé la thérapie cellulaire CAR-T expérimentale zorpocabtagene autoleucel de Miltenyi Biomedicine chez des personnes atteintes de lupus érythémateux disséminé sévère, de sclérose systémique ou d’une maladie musculaire auto-immune connue sous le nom de myopathie inflammatoire idiopathique, dans le but d’améliorer la diversité des bactéries saines dans l’intestin des patients.

La prolifération de bactéries nocives “a diminué pour atteindre des niveaux comparables à ceux des témoins sains après le traitement”, ont déclaré les chercheurs, et l’activité immunitaire contribuant aux symptômes des patients a été considérablement réduite.

Les auteurs ont conclu que la thérapie par cellules CAR-T remodèle le microbiote intestinal chez les patients atteints de maladies auto-immunes, et que ces changements immunomicrobiens pourraient favoriser une rémission à long terme de la maladie.

Enfin, Xiaobing Wang, de l’hôpital Changzheng de Shanghai, et ses collègues ont rapporté que l’utilisation de la thérapie par cellules CAR-T chez quatre patients atteints de lupus érythémateux disséminé ou de sclérose systémique avait entraîné une “rémission profonde, au niveau tissulaire”.