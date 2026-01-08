Actualités économiques du New York Times - 8 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Google GOOGL.O et le fabricant de chatbots Character.AI ont accepté de régler un procès les accusant d'avoir fourni des chatbots nuisibles qui auraient contribué au suicide d'un garçon de 14 ans en Floride.

- Warner Bros Discovery WBD.O a exhorté mercredi ses actionnaires à rejeter la dernière offre de rachat de Paramount Skydance PSKY.O , affirmant que l'offre rivale comportait un plus grand risque financier que l'accord à succès conclu avec Netflix NFLX.O le mois dernier.

- Alaska Airlines ALK.N a déclaré qu'elle achèterait 110 Boeing BA.N dans le cadre de sa plus importante commande, afin de soutenir ses plans de croissance suite à l'acquisition d'Hawaiian Airlines et de soutenir son expansion internationale future.

- L'administration du président américain Donald Trump a présenté un plan visant à contrôler les ventes de pétrole du Venezuela, affirmant avoir conclu un accord avec le gouvernement vénézuélien, alors même que la compagnie pétrolière nationale, PDVSA, a déclaré que les négociations étaient toujours en cours.