Actualités économiques du New York Times - 29 avril

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29 avril - Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Après qu'une blague de l'animateur de late-night Jimmy Kimmel a poussé la Maison Blanche à demander à ABC de licencier le comédien, la Commission fédérale des communications des États-Unis a ordonné un réexamen anticipé des licences des chaînes de télévision du réseau.

- Pernod Ricard PERP.PA et Brown-Forman BFb.N ont mis fin à leurs négociations de fusion après que le fabricant français de spiritueux et le propriétaire du whisky Jack Daniel's, basé dans le Kentucky, n'aient pas réussi à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables, ont-ils déclaré.

- La Cour suprême des États-Unis a été saisie d'une affaire ayant de vastes implications pour les litiges relatifs aux droits de l'homme devant les tribunaux américains: il s'agit d'un procès de longue date intenté par des membres du mouvement spirituel Falun Gong, qui accusent Cisco Systems CSCO.O de faciliter la persécution religieuse en Chine.

- L'Autorité portuaire de New York et du New Jersey a déclaré qu'elle allait installer des traceurs GPS sur les véhicules de secours de ses trois principaux aéroports, après que les enquêteurs ont reproché à l'agence de ne pas avoir équipé un camion de pompiers des dispositifs recommandés lors d'une collision mortelle avec un avion à l'aéroport LaGuardia.