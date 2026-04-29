TotalEnergies: Dividende et rachats d'actions en hausse après un 1er trimestre dopé par les prix

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible dans une station-service à Bouguenais

TotalEnergies a publié mercredi des résultats en forte progression ‌et supérieurs aux attentes au premier trimestre 2026, marqués par l'augmentation des prix du pétrole liée à la guerre au ​Moyen-Orient, tout en annonçant une hausse de son dividende et de ses rachats d'actions.

Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a souligné dans un communiqué que les marchés pétroliers se maintenaient à des niveaux élevés autour de ​100 dollars le baril et restaient "extrêmement volatils".

"Compte tenu du délai de remise en service des installations de production au Moyen-Orient (2 à 3 mois), les prix devraient se maintenir ​à un niveau élevé durant le deuxième trimestre. En outre, ⁠l'impact (du) conflit sur les stocks d'hydrocarbures dans le monde conduit à ne plus considérer le scénario de surplus sur ‌l'année 2026 qui était anticipé en début d'année", a ajouté TotalEnergies.

Le groupe, dont les activités de négoce ont bénéficié de la volatilité des marchés, a confirmé sa prévision d'investissements nets de 15 milliards ​de dollars pour 2026, précisant qu'il examinait "la ‌possibilité d'accélérer des projets à cycle court pour tirer parti des prix actuels des hydrocarbures".

TotalEnergies ⁠a décidé de distribuer un premier acompte sur dividende de 0,90 euro par action au titre de 2026 (+5,9%) et prévoit jusqu'à 1,5 milliard de dollars de rachats d'actions au deuxième trimestre, contre 750 millions au cours des trois premiers mois de l'année.

L'action ⁠TotalEnergies progressait de 0,97% à ‌79,03 euros à 08h09 GMT, affichant une hausse proche de 42 % depuis le début de l'année.

Biraj ⁠Borkhataria, analyste chez RBC, a qualifié les résultats de positifs et souligné la décision du groupe d'augmenter son dividende et ‌de doubler ses rachats d'actions.

RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN HAUSSE DE 29%

La guerre contre l'Iran déclenchée par les Etats-Unis ⁠et Israël le 28 février et la fermeture du détroit d'Ormuz ont fait bondir les ⁠prix du pétrole au-delà de ‌100 dollars le baril, provoquant cependant pour TotalEnergies des arrêts d'installations au Qatar, en Irak et aux Émirats Arabes Unis représentant ​environ 15% de sa production globale.

Des frappes iraniennes ont notamment ‌endommagé des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) au Qatar approvisionnant le groupe français, ainsi que la raffinerie saoudienne SATORP qu'il codétient.

TotalEnergies a enregistré sur la période ​janvier-mars un résultat net ajusté de 5,4 milliards de dollars (+29%), un Ebitda ajusté de 12,6 milliards (+19%) et une production d'hydrocarbures de 2,553 millions de barils par jour dont la croissance organique de 4% a compensé l'impact de la guerre.

Selon ⁠un consensus compilé par LSEG, les analystes attendaient un résultat net ajusté de 5,0 milliards de dollars.

Le groupe estime que sa production devrait croître d'environ 4% au deuxième trimestre, hors impact du conflit au Moyen-Orient.

TotalEnergies a par ailleurs annoncé mercredi la finalisation de l'acquisition auprès de la société tchèque EPH, détenue par l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, de 50% d'un portefeuille d'environ 14 gigawatts de centrales électriques à gaz et à biomasse, ainsi que de systèmes de batteries à travers l'Europe.

(Rédigé par Benjamin Mallet, ​avec America Hernandez, édité par Blandine Hénault)