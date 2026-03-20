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Actualités économiques du New York Times - 20 mars
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 08:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La Commission fédérale des communications a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé l'acquisition par le géant de la télévision locale Nexstar NXST.O d'une société de télévision rivale, Tegna TGNA.N , pour un montant de 6,2 milliards de dollars, affirmant que l'opération contribuera à contrer le pouvoir croissant que les programmateurs nationaux ont accumulé ces dernières années.

- L'administration Trump a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de supprimer les sanctions sur le pétrole iranien, une mesure peu orthodoxe destinée à faire baisser les prix du brut en forte hausse, qui ont pénalisé les consommateurs américains et aidé l'Iran à faire des bénéfices.

- Les régulateurs bancaires fédéraux ont publié une proposition très attendue jeudi qui réduirait les exigences en matière de capital pour les grandes banques et les banques régionales, une mesure dont les partisans espèrent qu'elle réduira les formalités administratives et encouragera davantage de prêts.

- Uber Technologies UBER.N a déclaré qu'il achèterait des véhicules fabriqués par Rivian RIVN.O pour les utiliser comme taxis autoguidés et qu'il investirait au moins 300 millions de dollars dans la société, afin de renforcer sa position sur le marché naissant du covoiturage sans chauffeur.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran
Véhicules électriques

Valeurs associées

Gaz naturel
3,17 USD NYMEX 0,00%
NEXSTAR MED GRP
223,0500 USD NASDAQ -2,60%
Pétrole Brent
108,36 USD Ice Europ +0,72%
Pétrole WTI
94,45 USD Ice Europ -1,41%
RIVIAN AUTO RG-A
16,1200 USD NASDAQ +3,80%
TEGNA
20,045 USD NYSE -1,21%
UBER TECH
75,360 USD NYSE -1,70%
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