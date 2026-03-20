Actualités économiques du New York Times - 20 mars

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La Commission fédérale des communications a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé l'acquisition par le géant de la télévision locale Nexstar NXST.O d'une société de télévision rivale, Tegna TGNA.N , pour un montant de 6,2 milliards de dollars, affirmant que l'opération contribuera à contrer le pouvoir croissant que les programmateurs nationaux ont accumulé ces dernières années.

- L'administration Trump a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de supprimer les sanctions sur le pétrole iranien, une mesure peu orthodoxe destinée à faire baisser les prix du brut en forte hausse, qui ont pénalisé les consommateurs américains et aidé l'Iran à faire des bénéfices.

- Les régulateurs bancaires fédéraux ont publié une proposition très attendue jeudi qui réduirait les exigences en matière de capital pour les grandes banques et les banques régionales, une mesure dont les partisans espèrent qu'elle réduira les formalités administratives et encouragera davantage de prêts.

- Uber Technologies UBER.N a déclaré qu'il achèterait des véhicules fabriqués par Rivian RIVN.O pour les utiliser comme taxis autoguidés et qu'il investirait au moins 300 millions de dollars dans la société, afin de renforcer sa position sur le marché naissant du covoiturage sans chauffeur.