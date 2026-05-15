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Nouvelle plainte contre Patrick Bruel, accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament
information fournie par AFP 15/05/2026 à 18:13

L'animatrice Flavie Flament au siège de France Télévisions à Paris, le 6 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

L'animatrice Flavie Flament au siège de France Télévisions à Paris, le 6 février 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

Déjà visé par trois enquêtes en France et en Belgique, le chanteur et comédien Patrick Bruel est désormais accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament, qui a annoncé vendredi avoir porté plainte pour des faits qui seraient survenus quand elle était adolescente et que l'artiste conteste.

"J'ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol", a écrit Flavie Flament, 51 ans, dans un message sur Instagram.

L'animatrice télé et radio avait déjà témoigné, sous un pseudonyme, auprès du site d'information Mediapart, à l'origine de la publication de nombreux témoignages de femmes affirmant avoir été victimes de l'artiste.

Flavie Flament s'est dite "révoltée" en lisant ces récits parus en mars, expliquant avoir décelé des "similitudes" avec les faits dont elle accuse Patrick Bruel, 67 ans, selon Mediapart.

Interrogés par l'AFP, les avocats de ce dernier ont récusé tout viol. Leur client assure qu'il n'a "jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport" sexuel, ont rapporté Mes Christophe Ingrain et Céline Lasek.

"Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l'époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis", ont-ils ajouté.

Patrick Bruel avait déjà assuré à l'AFP, le 18 mars par la voix de Me Christophe Ingrain, n'avoir "jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel". Il n'a "jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel", selon son conseil.

En France, l'artiste fait l'objet d'investigations pour deux plaintes.

L'une est instruite à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour viol en marge d'un festival de cinéma en octobre 2012. L'autre a été déposée en mars à Paris pour tentative de viol et agression sexuelle. Ces derniers faits, dénoncés par une responsable de la promotion des films français à l'étranger, remonteraient à 1997, au Mexique.

Une enquête judiciaire a également été ouverte en Belgique, après une plainte enregistrée fin mars pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

- Pétition contre sa tournée -

Flavie Flament avait révélé il y a dix ans, dans son livre "La consolation" (Ed. Lattès), avoir été violée par un célèbre photographe il y a près de 30 ans - un délai trop long pour déposer plainte -, avant de dévoiler son identité, David Hamilton. Ce dernier avait nié les faits.

Il avait été retrouvé mort peu après à son domicile parisien et la piste d'un suicide avait été privilégiée.

L'animatrice avait ensuite conduit avec un magistrat une mission pour essayer de faire avancer ce sujet de la prescription.

Voix singulière de la chanson française et comédien depuis quatre décennies, Patrick Bruel a de son côté toujours cultivé une image de séducteur impénitent, porté par la "Bruelmania" des débuts.

L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'artiste a 30 ans quand sort en 1989 son deuxième opus, "Alors regarde", qui deviendra le plus grand succès de sa carrière avec plus de trois millions d'exemplaires vendus grâce à ses tubes, "J'te l'dis quand même", "Casser la voix" et "Place des grands hommes".

Patrick Bruel se produit actuellement dans une pièce de Samuel Benchetrit, au Théâtre Edouard VII à Paris. En parallèle, il doit revêtir son costume de chanteur pour une nouvelle tournée.

Prévue sur 58 dates en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, elle doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver et s'étirer jusque début décembre.

Mais une pétition, signée par des organisations et militantes féministes - dont les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg -, demande à faire "annuler la célébration d'un agresseur présumé et à soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole."

Déjà, le 10 mai, des dizaines de personnes ont manifesté devant un hôtel de luxe appartenant à Patrick Bruel à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Il s'agit d'"un avant-goût des mobilisations de la tournée à venir", a écrit sur Instagram le collectif "Salon Féministe", à l'initiative du rassemblement.

reb-fbe-fan/mch/swi

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1 commentaire

  • 18:33

    Chaud lapin le Patrick, il me semble cependant qu'il avait largement le choix au regard des groupies qui étaient accrochées à ses basques...

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