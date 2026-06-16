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Actualités économiques du New York Times - 16 juin
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 08:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Fox Corp FOXA.O rachète Roku ROKU.O dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à environ 22 milliards de dollars, ce qui représente un pari important pour le diffuseur, qui mise sur le fait que la plateforme de streaming renforcera son activité publicitaire et élargira la portée en ligne de ses contenus sportifs et d'actualité.

- L'accord préliminaire visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran prévoit la réouverture rapide du détroit d'Ormuz, mais les entreprises ont déclaré lundi qu'elles avaient besoin de plus de détails avant de naviguer dans cette voie maritime.

- Bien que le président américain Trump ait déclaré dimanche que le détroit d'Ormuz serait rouvert et « définitivement libre de tout péage », l'Iran a indiqué lundi qu'il avait l'intention de facturer des frais pour des services non précisés dans le détroit.

- Le président Trump est arrivé lundi en France pour le sommet annuel du G7, alors que ses positions sur le commerce, la guerre en Ukraine et l'Otan mettent à rude épreuve les relations avec les alliés européens.

Fusions / Acquisitions
Guerre en Iran
G7 Evian

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