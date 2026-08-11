Séisme en Colombie: le bilan grimpe à 240 morts, la recherche de survivants se poursuit

L'émotion d'un homme à la recherche de survivants à Pereira, en Colombie, le 11 août 2026 ( AFP / Jaime SALDARRIAGA )

Secouristes et bénévoles continuent mardi de dégager les décombres en quête de survivants, au lendemain du séisme le plus meurtrier du siècle en Colombie, qui a fait au moins 240 morts et plus de 1.300 blessés.

Le tremblement de terre d'une magnitude de 7,4, survenu lundi en début de matinée avec pour épicentre le département pauvre du Choco, sur la côte Pacifique, a causé d'importantes destructions dans l'ouest du pays.

Cali, troisième ville de Colombie, Pereira et Manizales dans la "région du café", ainsi que Quibdo dans le Choco, ont été les plus affectées, avec plus de 165 bâtiments détruits selon l'Association des maires.

"Depuis hier, nous nous demandons ce que sera notre vie, avec tout ça nous ne savons pas quoi faire", a dit à l'AFP Gloria Giraldo, une femme au foyer de 38 ans habitant un quartier de Pereira où plusieurs maison se sont effondrées.

"On est sans électricité. On a vraiment l'impression d'être dans une ville de zombies. Franchement, c'est très triste", a déploré Juan David Gaitan, travailleur indépendant de cette ville déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1.200 morts en 1999.

Pereira et ses 480.000 habitants comptent au moins 72 morts, selon le maire.

"Il ne nous reste plus rien, nous avons tout perdu", raconte en pleurs Stella Galvis, une comptable qui a réussi à s'échapper avec son mari et son fils d'un immeuble de quatre étages qui s'est effondré. "Nous avons survécu par miracle", souffle-t-elle.

Mardi, les habitants participaient à la recherche personnes prises au piège sous les décombres ou parcouraient les rues à moto pour mesurer l'ampleur du désastre.

Beaucoup ont passé la nuit sur les trottoirs, par peur des répliques ou parce que leurs logements sont fissurés.

Vue aérienne de bâtiments effondrés à Cali, en Colombie, après un puissant séisme, le 10 août 2026 ( AFP / Joaquín SARMIENTO )

Lors d'une visite mardi dans cette ville meurtrie, le président colombien Abelardo de la Espriella a annoncé des subventions pour permettre aux personnes désormais sans toit de se reloger.

Le dirigeant, investi le 7 août, avait annoncé lundi l'instauration de l'état d'urgence.

"Cauchemar"

Carte de l'intensité du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé la Colombie le 10 août ( AFP / John SAEKI )

Cali, métropole de 2,2 millions d'habitants, recense 95 morts, le bilan le plus lourd jusqu'à présent.

La nuit y a été "très dure, un cauchemar", a déclaré son maire Alejandro Eder à la chaîne Caracol.

Secouristes professionnels et improvisés ont continué à la nuit tombée de déblayer les décombres, à mains nues ou avec des pioches, à la recherche de signes de vie.

"Nous travaillons ensemble dans l'espoir de pouvoir sauver une vie", confie Javier Muñoz, l'un des volontaires à pied d'oeuvre devant ce qu'il reste d'un immeuble.

Gloria Estela Perez explique que l'ensemble résidentiel de 34 appartements qu'elle administrait avait une piscine au cinquième étage. "Comme vous le voyez, la piscine s'est retrouvée pratiquement au niveau du deuxième étage", explique-t-elle à l'AFP.

Plusieurs hôpitaux de la ville ont été endommagés. La clinique Nuestra a été évacuée et plusieurs patients ont été pris en charge sur les trottoirs.

Dans le département pauvre du Choco, l'accès à l'épicentre du séisme, près de San José del Palmar, est rendu difficile car les routes sont désormais en mauvais état, a indiqué la Croix-Rouge internationale.

Sa gouverneure, Nubia Carolina Cordoba, a indiqué qu'au moins 14 personnes y ont trouvé la mort, la plupart à Quibdo.

Aide internationale

Le séisme a également endommagé plusieurs aéroports, dont certains ont pu reprendre leurs opérations. Deux restaient fermés mardi.

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement colombien, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars pour faire face à l'urgence.

L'Union européenne a annoncé avoir mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours.

Le pape Léon XIV s'est dit mardi "profondément affecté par la triste nouvelle du séisme".

Des secouristes recherchent des survivants parmi les décombres d’un bâtiment effondré après un séisme à Cali, en Colombie, le 10 août 2026 ( AFP / JOAQUIN SARMIENTO )

Le président chinois Xi Jinping a déclaré être "consterné par le violent tremblement de terre" en Colombie, dans un message publiée par l'ambassade de Chine dans le pays.

Quant au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, "attristé" par la catastrophe, il a exprimé sa "solidarité avec le peuple et le gouvernement de Colombie".

Mexico a de son côté annoncé l'envoi de 4 tonnes de médicaments et de plus de 8 tonnes de matériel de secours, ainsi que de 255 militaires.

Le tremblement de terre a été ressenti lundi jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela, lui-même frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6.300 morts.

Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, dont la plaque de Nazca et la plaque caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.