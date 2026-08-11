 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street clôture en baisse avant l'inflation américaine
information fournie par AFP 11/08/2026 à 22:10
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation américaine qui permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations sur la politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine.

Le Dow Jones a perdu 0,34%, l'indice Nasdaq 0,60% et l'indice élargi S&P 500 0,32%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
408,650 USD NYSE -0,56%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,32 +1,64%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Or
4 368,68 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
TOTALENERGIES
76,59 +1,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank