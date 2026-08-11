Wall Street clôture en baisse avant l'inflation américaine

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, dans l'attente de publications clés sur l'inflation américaine qui permettront aux analystes d'affiner leurs anticipations sur la politique monétaire de la Fed, la banque centrale américaine.

Le Dow Jones a perdu 0,34%, l'indice Nasdaq 0,60% et l'indice élargi S&P 500 0,32%.

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