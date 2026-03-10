Active Dynamics rachète l'activité Walbro de First Brands pour 50 millions de dollars

Le fabricant américain de pièces automobiles en faillite First Brands a annoncé mardi qu'il avait accepté de vendre sa branche d'activité Walbro au groupe canadien Active Dynamics pour un montant de 50 millions de dollars. L'entreprise vend des unités commerciales pour financer la restructuration de sa faillite et répondre à des plaintes pour fraude .

* La vente permettra de préserver 600 emplois dans le Michigan, en Arizona et à Los Mochis, au Mexique, a déclaré First Brands.

* Walbro fabrique des systèmes d'alimentation pour petits moteurs, des carburateurs, des pompes à carburant, des systèmes d'allumage et des pièces connexes.

* La transaction comprend également la marque Carter Carburetor.

* First Brands travaille à la vente d'autres actifs, notamment la société de remorquage Horizon.

* La société a précédemment fermé les unités Brake Parts, Cardone et Autolite sans les vendre.

* First Brands a déposé le bilan en septembre 2025.