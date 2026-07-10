Actions, ETF, CFD… comment investir dans le pétrole?

information fournie par Le Particulier • 10/07/2026 à 08:00

Pétrole: dans un contexte géopolitique tendu, quelles solutions (actions, ETF, CFD…) pour profiter de la remontée des prix sans sous-estimer les risques de ce marché complexe? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Pourquoi le pétrole attire toujours les investisseurs?

Solution n°1: acheter des actions de sociétés pétrolières

Solution n°2: Les ETF et ETC pétrole

Solution n°3: Les CFD et contrats à terme

Solution n°4: Les contrats à terme (Futures)

Faut-il investir dans le pétrole en 2026?

Pourquoi le pétrole attire toujours les investisseurs?

Malgré la transition énergétique et la montée en puissance des énergies renouvelables, le pétrole conserve une place centrale dans l’économie mondiale. Transport, industrie, chimie, aviation: de nombreux secteurs restent fortement dépendants de l’or noir. C’est pourquoi, dès qu’un conflit menace son approvisionnement, les prix du pétrole sur les marchés peuvent grimper rapidement.

Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le prix du baril de Brent a ainsi connu une flambée d’environ 50%. Si cette hausse a des conséquences négatives pour les automobilistes et plus largement pour les consommateurs, elle peut aussi attiser l’appétit des investisseurs.

Or, le marché pétrolier [AP1] reste relativement difficile d’accès pour les non-initiés. Investir dans le pétrole ne revient pas à «parier» sur une hausse des prix: il faut aussi comprendre le fonctionnement des différents supports. Voici plusieurs façons de s’exposer à l’or noir.

Solution n°1: acheter des actions de sociétés pétrolières

La solution la plus accessible consiste à investir dans des entreprises liées au pétrole. Quand les cours du brut progressent, les bénéfices de ces sociétés peuvent augmenter. TotalEnergies a ainsi annoncé, le 29 avril dernier, avoir enregistré 5,8 milliards d’euros de bénéfices au premier trimestre 2026, soit une hausse de 51% sur un an.

Avec un PEA, vous pouvez investir dans des actions comme TotalEnergies, ou dans d’autres sociétés pétrolières ayant leur siège social en Europe. Avec un compte-titres ordinaire (CTO), la contrainte géographique disparaît et la plupart des majors mondiales deviennent accessibles: ExxonMobil, Shell, Saudi Aramco, Chevron, etc.

En revanche, le CTO oblige à faire l’impasse sur l’avantage fiscal accordé au PEA après cinq ans de détention.

À noter Le cours d’une action pétrolière ne repose pas seulement sur le prix du baril. Même si celui-ci joue un rôle majeur, la stratégie du groupe, son endettement, ses investissements ou encore le contexte réglementaire peuvent aussi influencer sa valorisation.

Solution n°2: Les ETF et ETC pétrole

Les ETF (Exchange Traded Funds) sont une solution simple pour s’exposer au secteur sans avoir à choisir une entreprise spécifique. On parle souvent d’ETC (Exchange Traded Commodities) lorsqu’ils répliquent directement le cours de la matière première.

Bien qu’imparfaite en raison des frais de gestion, la réplication est généralement fidèle. Attention toutefois à la distinction des supports:

Sur un compte-titres ordinaire (CTO), vous trouverez de nombreux produits répliquant précisément le Brent ou le WTI (West Texas Intermediate, indice de référence sur le marché américain)

Sur un PEA, il n'existe aucun ETF purement pétrolier. Vous devrez vous orienter vers des ETF «Énergie» plus larges - comme le iShares MSCI Wld Enrgy Sctr ESG ETF (ISIN IE000MELAE65), ou le iShares MSCI Wld Engy Sector ETF (ISIN IE00BJ5JP105). Ces deux fonds incluent du pétrole, mais aussi du gaz et des services énergétiques.

Solution n°3: Les CFD et contrats à terme

Ces outils de trading sont destinés aux investisseurs avertis. Ils permettent de spéculer à court terme sur les variations de prix avec un effet de levier. Contrairement aux ETF, lesquels favorisent une approche passive, les CFD exigent un suivi constant et une grande réactivité.

L’effet de levier agit en effet comme un multiplicateur. Il peut générer des gains très importants sur de faibles mouvements de marché, mais il peut tout aussi bien entraîner des pertes supérieures au capital investi si le marché se retourne brusquement contre vous.

Solution n°4: Les contrats à terme (Futures)

Le contrat à terme est l’instrument roi des marchés de matières premières. Vous vous engagez à acheter ou vendre une quantité définie de barils (par exemple 1000 barils par contrat) à une échéance et un prix fixés à l’avance.

C’est sur ce marché que se fixent les prix de référence du WTI (Texas) et du Brent (Mer du Nord). Si ces contrats sont utilisés par les industriels pour se couvrir contre la volatilité, ils attirent aussi les traders spéculant sur de très courtes périodes.

Les contrats à terme se négocient sur des marchés financiers spécialisés et comportent différents frais, comme des commissions ou des frais de courtage. Leur fonctionnement reste toutefois assez complexe et s’adresse surtout à des investisseurs expérimentés.

Faut-il investir dans le pétrole en 2026?

À l’image de l’or, le pétrole est une ressource épuisable dont la rareté physique tend à soutenir les prix sur le long terme. Parce qu’il reste un pilier stratégique de l‘économie mondiale, il peut donc être judicieux d’en détenir une fraction dans votre portefeuille à des fins de diversification.

Cependant, investir dans l’or noir suppose d’accepter une volatilité extrême et une exposition à des facteurs géopolitiques imprévisibles. Actions, ETF ou produits dérivés: chaque solution répond à un profil d’investisseur différent. Une compréhension fine des risques associés est le préalable indispensable avant toute prise de position.