L'opérateur émirati E& va céder sa part dans Vodafone au groupe de Xavier Niel

Un homme, au téléphone portable, passe devant une boutique Vodafone dans le centre de Madrid

L'opérateur ‌télécoms émirati E& Group a annoncé ​vendredi son intention de céder l'intégralité de sa participation dans Vodafone à une ​société détenue par le groupe familial de ​Xavier Niel, fondateur ⁠d'Iliad, maison mère de Free, pour ‌un montant de 5,95 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros).

E& cédera ​détient une ‌participation de 16,21% dans Vodafone ⁠et propose un prix de 112,5 pence (1,31 euros) par action.

L'action Vodafone a ⁠fini jeudi ‌à 97,76 pence.

A l'issue de ⁠cette cession, E& n’exercera plus ‌aucun contrôle ni aucune ⁠influence sur le conseil d'administration ou ⁠l'équipe de ‌direction de Vodafone, a souligne l'opérateur ​télécoms des ‌Emirats arabes unis.

Il a ajouté que son représentant au ​conseil d'administration avait démissionné de son poste d'administrateur non exécutif ⁠de Vodafone.

L'opération générera un rendement d'environ 1,3 milliard de dollars, a précisé E&.

(Rédigé par Disha Mishra à Bangalaore; version française Matthieu Huchet; édié par ​Claude Chendjou)