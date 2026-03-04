Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 4 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être affectées par les articles de presse et d'autres facteurs mercredi. Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut se porter garant de leur exactitude:

SANTANDER SAN.MC

L'acquisition par Santander SAN.MC de la banque régionale américaine Webster Financial WBS.N pour 12,2 milliards de dollars pourrait être bloquée par la décision du président Donald Trump de suspendre le commerce avec l'Espagne, a déclaré Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, dans une note adressée aux clients mardi.

Séparément, Barclays a relevé son objectif de cours de 11,3 euros à 12,7 euros.

REPSOL REP.MC

Les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté de 6,5 % en février par rapport au mois précédent pour atteindre 737 000 barils par jour, alors que l'augmentation des expéditions vers les Etats-Unis et l'Europe n'a pas pu compenser entièrement la perte du principal marché du pays de l'OPEP, la Chine, selon les données de surveillance des navires et les documents de la société d'Etat PDVSA.

NATURGY NTGY.MC

La société espagnole Criteria a acheté une participation de 2,5% dans la société d'énergie Naturgy NTGY.MC pour 611 millions d'euros, ce qui porte sa participation à 28,5%, a déclaré la société holding espagnole mardi.

Séparément, la centrale nucléaire d'Almaraz, détenue par Iberdrola IBE.MC , Endesa ELE.MC et Naturgy, a déclaré qu'elle avait fermé son réacteur unité 2 après que son électricité n'ait pu être vendue à des prix viables et n'ait pas été nécessaire pour la sécurité du système dans un contexte de forte production hydroélectrique, a rapporté le journal espagnol Expansion mercredi.

CIE AUTOMOTIVE CIEA.MC

CIE Automotive a déclaré mardi avoir finalisé l'acquisition du groupe Aludec.

GRIFOLS GRLS.MC

Grifols a prolongé jusqu'au 28 juin 2027 l'échéance d'un prêt accordé à l'actionnaire Scranton qui expirait initialement en décembre 2025, a rapporté mercredi le journal économique espagnol Expansion.

ERCROS ECR.MC

Lighthouse, le seul analyste couvrant Ercros, a conseillé aux actionnaires d'accepter l'offre publique d'achat de Bondalti de 3,505 euros par action, mais a déclaré que les investisseurs étaient confrontés à un dilemme entre "deux options également mauvaises" en raison de la faible demande du secteur chimique et de la concurrence croissante de la Chine et des États-Unis, a rapporté mercredi le journal économique espagnol Expansion.

INDRA IDR.MC

Berenberg a relevé son objectif de cours de 53 euros à 70 euros.

Pour connaître les perspectives des marchés européens aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour les mouvements en temps réel sur l'indice espagnol des valeurs vedettes IBEX, double-cliquez sur .IBEX .

Pour les actions composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la boîte de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les mouvements des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour les rapports sur les marchés en langue espagnole, double-cliquez sur .MES

Pour le dernier rapport d'Eurostocks, double-cliquez sur

.EU