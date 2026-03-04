 Aller au contenu principal
Dassault Aviation vise un CA d’environ 8,5 mds d'euros en 2026
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 09:36

Dassault Aviation a annoncé ‌mercredi prévoir en 2026 une hausse de son chiffre d’affaires, ​attendu autour de 8,5 milliards d’euros, ainsi que la livraison de 28 Rafale et 40 Falcon, après avoir enregistré un chiffre ​d’affaires ajusté à 7,42 milliards d’euros en 2025.

Le constructeur aéronautique avait annoncé en ​janvier prévoir plus de 7 ⁠milliards d’euros de chiffre d'affaires annuel.

Dassault Aviation a confirmé avoir ‌livré 26 Rafale en 2025, au‑delà de son objectif de 25, dont 15 appareils à l’export et ​11 à la ‌France, ainsi que 37 Falcon, en deçà des ⁠40 livraisons prévues initialement.

Les prises de commandes ont atteint 10,94 milliards d’euros en 2025, contre 10,87 milliards un an plus ⁠tôt, les exportations ‌représentant 89% du total. Le carnet de commandes s’établit ⁠à 46,6 milliards d’euros, comprenant 220 Rafale et 73 ‌Falcon.

"Les contextes militaires, géopolitiques et budgétaires, couplés aux ⁠droits de douane, créent de l’incertitude sur l’activité", ⁠a déclaré le ‌président‑directeur général Éric Trappier cité dans un communiqué.

"Parallèlement, la pression fiscale ​dégrade la compétitivité", a-t-il ajouté, ‌tout en soulignant la persistance d’incertitudes autour du Scaf (Système de combat aérien du ​futur).

Éric Trappier avait déclaré à la fin de l'année dernière ignorer si le Scaf se concrétiserait, estimant que ⁠son avenir dépendait en partie d'un éventuel réexamen par l'Allemagne de sa dépendance à l'égard des importations d'armes américaines.

Dassault Aviation proposera par ailleurs un dividende de 4,78 euros par action au titre de l'exercice écoulé, selon le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

