 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe tente un rebond après les pertes de la veille
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 09:36

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌hausse prudente mercredi en début de séance, après une séance de lourdes ​pertes la veille, même si les investisseurs restent attentifs aux prix de l'énergie, qui ont explosé en raison du conflit au Moyen-Orient.

À Paris, le ​CAC 40 gagne 0,45% à 8.140,58 points. À Francfort, le Dax avance de 0,65% et à ​Londres, le FTSE 100 prend 0,23%.

L'indice ⁠EuroStoxx 50 est en hausse de 0,59%, le FTSEurofirst 300 gagne ‌0,66% et le Stoxx 600 prend 0,65%.

Les Bourses européennes tentent de se redresser après une séance difficile mardi, au cours ​de laquelle le CAC ‌40 et le Footsie britannique ont enregistré leurs plus ⁠fortes baisses en près d'un an, en pleine guerre commerciale.

Elles rompent ainsi avec la tendance en Asie, où les marchés d'actions ont été très ⁠malmenés mercredi en ‌raison de la forte dépendance de pays comme la Corée ⁠du Sud et le Japon vis-à-vis des importations énergétiques, dont les ‌prix montent en flèche alors que les opérations militaires au ⁠Moyen-Orient perturbent à la fois la production et le transport ⁠de pétrole et ‌de gaz via le détroit d'Ormuz.

Outre la situation géopolitique et ses conséquences ​sur l'inflation et l'euro, les indicateurs ‌PMI sur l'activité du secteur privé, attendus dans la matinée.

Aux valeurs, à Paris, le réassureur français ​Scor prend 3% après avoir fait état mercredi d'un ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible.

Ailleurs en Europe, ⁠ASM International grimpe de 5%, le fabricant néerlandais de puces électroniques ayant déclaré mardi qu'il prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 à environ 830 millions d'euros.

Adidas, qui a publié mercredi ses perspectives pour 2026, plonge de près de 7% à Francfort.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
83,47 USD Ice Europ +1,84%
Pétrole WTI
76,31 USD Ice Europ +1,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Stéphane Courbit à Marseille, le 8 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Production audiovisuelle: Banijay s'allie avec le fleuron anglais All3Media
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.03.2026 10:41 

    Le géant mondial du divertissement Banijay, basé à Paris, et le groupe anglais de production audiovisuelle All3Media ont conclu un partenariat stratégique pour peser davantage dans le secteur des contenus, notamment auprès des plateformes mondiales de streaming, ... Lire la suite

  • ARGAN : Les cours sont à des niveaux intéressants
    ARGAN : Les cours sont à des niveaux intéressants
    information fournie par TEC 04.03.2026 10:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite

  • Le gouvernement français s'attend à "une hausse de quelques centimes" des prix du carburant à la pompe en raison de la guerre au Moyen-Orient, et a prévenu que des contrôles auront lieu pour s'assurer que ces hausses soient "raisonnables" ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    France: hausse des prix du carburants, en lien avec la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 04.03.2026 10:35 

    Les conséquences de la guerre au Moyen-Orient commencent à se faire sentir à la pompe des stations-service françaises: le gouvernement constate "une hausse de quelques centimes" des prix et a prévenu que des contrôles auront lieu pour s'assurer que cette inflation ... Lire la suite

  • L'hôtel de ville de Lille, le 8 juin 2013 ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Municipales 2026: à Lille, six candidats face-à-face se disputent l'après-Aubry
    information fournie par AFP 04.03.2026 10:33 

    Six des neuf candidats au beffroi lillois participent mercredi à un débat télévisé, tandis qu'un sondage publié le même jour ne donne d'avance décisive à aucun d'entre eux, augurant d'une élection ouverte dans ce bastion socialiste depuis 1955. Participeront à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank