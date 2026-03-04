L'Europe tente un rebond après les pertes de la veille

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌hausse prudente mercredi en début de séance, après une séance de lourdes ​pertes la veille, même si les investisseurs restent attentifs aux prix de l'énergie, qui ont explosé en raison du conflit au Moyen-Orient.

À Paris, le ​CAC 40 gagne 0,45% à 8.140,58 points. À Francfort, le Dax avance de 0,65% et à ​Londres, le FTSE 100 prend 0,23%.

L'indice ⁠EuroStoxx 50 est en hausse de 0,59%, le FTSEurofirst 300 gagne ‌0,66% et le Stoxx 600 prend 0,65%.

Les Bourses européennes tentent de se redresser après une séance difficile mardi, au cours ​de laquelle le CAC ‌40 et le Footsie britannique ont enregistré leurs plus ⁠fortes baisses en près d'un an, en pleine guerre commerciale.

Elles rompent ainsi avec la tendance en Asie, où les marchés d'actions ont été très ⁠malmenés mercredi en ‌raison de la forte dépendance de pays comme la Corée ⁠du Sud et le Japon vis-à-vis des importations énergétiques, dont les ‌prix montent en flèche alors que les opérations militaires au ⁠Moyen-Orient perturbent à la fois la production et le transport ⁠de pétrole et ‌de gaz via le détroit d'Ormuz.

Outre la situation géopolitique et ses conséquences ​sur l'inflation et l'euro, les indicateurs ‌PMI sur l'activité du secteur privé, attendus dans la matinée.

Aux valeurs, à Paris, le réassureur français ​Scor prend 3% après avoir fait état mercredi d'un ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible.

Ailleurs en Europe, ⁠ASM International grimpe de 5%, le fabricant néerlandais de puces électroniques ayant déclaré mardi qu'il prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 à environ 830 millions d'euros.

Adidas, qui a publié mercredi ses perspectives pour 2026, plonge de près de 7% à Francfort.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)