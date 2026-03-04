Le réassureur Scor fait un bénéfice net de 851 millions d'euros en 2025, contre 4 millions en 2024

Le réassureur Scor a publié mercredi un bénéfice net de 851 millions d'euros en 2025, contre 4 millions en 2024, tiré par le rendement des investissements.

Sur l'année, les revenus de l'assurance diminuent de 4,6% à 15,4 milliards d'euros touchés notamment par des effets de change défavorables tant dans la branche dommage et responsabilité que pour les activités vie et santé.

En investissements, Scor, dont l'activité consiste à assurer les assureurs, enregistre un taux de rendement de 3,8%, souligne le groupe dans un communiqué.

Le ratio de sinistralité de la branche dommages et responsabilité (P&C), indicateur qui permet de juger de l'équilibre entre le versement des indemnités et le recouvrement des primes, s'établit à 6,8% sur l'année, "inférieur au budget", et ce malgré les répercussions des incendies de Los Angeles et de l'ouragan Melissa, indique le groupe.

Les activités Vie et santé (L&H) "ont bénéficié des mesures décisives prises en 2024, et d'une attention rigoureuse portée à l'exécution tout au long de l'année, enregistrant un résultat d'assurance supérieur aux prévisions", a souligné le directeur général de l'entreprise Thierry Léger, dans un communiqué.

Les objectifs de la branche vie et santé avaient été révisés à la baisse, en raison de difficultés concernant l'activité aux États-Unis (notamment à cause des hypothèses de mortalité dans ce pays), au Canada, en Corée du Sud et en Israël.

Le ratio de solvabilité du groupe, indicateur clé qui rapporte les remboursements des sinistres aux primes encaissées, s'établit à 215% au 31 décembre 2025, et reflète "la forte génération nette de capital, le provisionnement du dividende de l'exercice et une évolution défavorable du marché", selon le communiqué.

Scor propose un dividende 1,9 euro par action au titre de l'exercice 2025, en progression de 5,6% par rapport à celui de l'exercice 2024.