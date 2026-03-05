 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 5 mars
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute de nouveaux éléments, ajoute le mouvement d'ouverture du FTSE 100)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a ouvert sans changement jeudi. * TAYLOR WIMPEY: Taylor Wimpey TW.L prévoit un bénéfice en baisse pour 2026. * RENTOKIL INITIAL: Rentokil Initial RTO.L a annoncé une hausse de 4% de son bénéfice annuel ajusté avant impôts. * WH SMITH: WH Smith SMWH.L a annoncé une hausse de 5% de son chiffre d'affaires au premier semestre, grâce à une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord. * ENTAIN: Entain ENT.L a déclaré que sa perte annuelle après impôts s'est creusée en raison d'une charge liée à l'augmentation de la taxe sur les jeux au Royaume-Uni.

* ITV: ITV ITV.L a battu les prévisions du marché avec une baisse de 1% du bénéfice d'exploitation ajusté en 2025. * AVIVA: Aviva AV.L a affiché un bond de 24,6% de son bénéfice annuel . * HARBOUR ENERGY: Harbour Energy HBR.L a relevé ses perspectives de production pour 2026 . * ABF: Primark a nommé le directeur général intérimaire

Eoin Tonge comme patron permanent. * RECKITT: Reckitt RKT.L a dépassé les attentes de croissance des ventes nettes à périmètre constant au quatrième trimestre. * PAGEGROUP: PageGroup PAGE.L a annoncé une chute de 67% de son bénéfice annuel avant impôts.

* SENIOR: Senior SNR.L a déclaré qu'Arcline Investment Management avait fait une offre préliminaire en espèces

pour la société. * 3I INFRASTRUCTURE: 3i Infrastructure 3IN.L a accepté de vendre sa participation de 71% dans TCR pour 1,14 milliard d'euros. * ADMIRAL GROUP: Admiral Group ADML.L a annoncé une hausse de 16% de son bénéfice annuel avant impôts. * VENTES DE TESLA AU ROYAUME-UNI: Les ventes de Tesla TSLA.O au Royaume-Uni ont fortement chuté en février, selon les données de New Automotive. * WIZZ AIR: Wizz Air WIZZ.L a déclaré que son bénéfice net pour l'exercice 2026 chuterait d'environ 50 millions d'euros en raison de la poursuite du conflit au Moyen-Orient. * IMPÔT SUR LES VENTES: Le ministre britannique des finances a déclaré aux dirigeants du secteur pétrolier et gazier que le conflit au Moyen-Orient avait rendu plus difficile la prévision de la date d'abandon de l'impôt surles ventes à perte (windfall tax) . * SHELL: Raizen RAIZ4.SA a déclaré qu'elle analysait une proposition pour une injection de capital réel de 4 milliards de reais sous l'égide de Shell SHEL.L . * SHELL: L'unité de Shell au Kazakhstan et le ministère de l'énergie du pays ont signé un contrat pour l'exploration géologique du champ de Zhanaturmys dans la région d'Aktobe, a déclaré le ministère. * BATS: BATS BATS.L fait l'objet d'un procès à Londres de la part d'actionnaires qui l'accusent de ne pas avoir informé correctement les marchés des violations des sanctions américaines concernant ses activités en Corée du Nord. * PRIX DE L'ÉNERGIE: Le plafond des prix de l'énergie en Grande-Bretagne devrait augmenter d'environ 10% en juillet en raison d'une hausse des prix de gros liée à la guerre en Iran, selon les analystes de Cornwall Insight. * MATIÈRES PREMIÈRES: Le pétroleet l'or ont augmenté, l'aluminium a étendu ses gains .

* EX-DIVS: Rio Tinto RIO.L sera négocié sans droit à son dernier versement de dividendes jeudi.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LA PRESSE BRITANNIQUE DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADMIRAL GROUP
2 947,000 GBX LSE +3,04%
ASSOCIAT BRIT FO
1 908,250 GBX LSE -0,95%
AVIVA
657,000 GBX LSE -1,56%
Aluminium alloy
2 579,00 USD LME 0,00%
BRIT AMER TOBACC
4 480,000 GBX LSE -1,04%
ENTAIN
6,984 EUR Tradegate +3,47%
ENTAIN
614,100 GBX LSE +6,21%
ENTAIN
7,4600 USD OTCBB -3,67%
FTSE 100
10 541,52 Pts FTSE Indices -0,25%
GVC HOLD
1 038,750 GBX LSE +0,56%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
HARBOUR ENER
273,700 GBX LSE +5,03%
ITV
78,850 GBX LSE +1,55%
PAGEGROUP
150,500 GBX LSE -15,78%
Pétrole Brent
83,61 USD Ice Europ +1,25%
Pétrole WTI
77,07 USD Ice Europ +1,37%
RECKITT BEN
5 925,000 GBX LSE -2,07%
RECKITT BENCK GR
117,525 GBX LSE -98,19%
RENTOKIL INITL.
465,950 GBX LSE +9,51%
RIO TINTO
98,430 EUR Tradegate -0,93%
RIO TINTO
6 936,000 GBX LSE -3,53%
SENIOR
308,500 GBX LSE +2,83%
SHELL
3 092,500 GBX LSE +0,95%
TAYLOR WIMPEY
105,325 GBX LSE +3,36%
TESLA
405,9400 USD NASDAQ +3,44%
WH SMITH
591,000 GBX LSE -2,48%
WIZZ AIR
1 021,000 GBX LSE -7,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank