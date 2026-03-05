Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 5 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute de nouveaux éléments, ajoute le mouvement d'ouverture du FTSE 100)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a ouvert sans changement jeudi. * TAYLOR WIMPEY: Taylor Wimpey TW.L prévoit un bénéfice en baisse pour 2026. * RENTOKIL INITIAL: Rentokil Initial RTO.L a annoncé une hausse de 4% de son bénéfice annuel ajusté avant impôts. * WH SMITH: WH Smith SMWH.L a annoncé une hausse de 5% de son chiffre d'affaires au premier semestre, grâce à une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord. * ENTAIN: Entain ENT.L a déclaré que sa perte annuelle après impôts s'est creusée en raison d'une charge liée à l'augmentation de la taxe sur les jeux au Royaume-Uni.

* ITV: ITV ITV.L a battu les prévisions du marché avec une baisse de 1% du bénéfice d'exploitation ajusté en 2025. * AVIVA: Aviva AV.L a affiché un bond de 24,6% de son bénéfice annuel . * HARBOUR ENERGY: Harbour Energy HBR.L a relevé ses perspectives de production pour 2026 . * ABF: Primark a nommé le directeur général intérimaire

Eoin Tonge comme patron permanent. * RECKITT: Reckitt RKT.L a dépassé les attentes de croissance des ventes nettes à périmètre constant au quatrième trimestre. * PAGEGROUP: PageGroup PAGE.L a annoncé une chute de 67% de son bénéfice annuel avant impôts.

* SENIOR: Senior SNR.L a déclaré qu'Arcline Investment Management avait fait une offre préliminaire en espèces

pour la société. * 3I INFRASTRUCTURE: 3i Infrastructure 3IN.L a accepté de vendre sa participation de 71% dans TCR pour 1,14 milliard d'euros. * ADMIRAL GROUP: Admiral Group ADML.L a annoncé une hausse de 16% de son bénéfice annuel avant impôts. * VENTES DE TESLA AU ROYAUME-UNI: Les ventes de Tesla TSLA.O au Royaume-Uni ont fortement chuté en février, selon les données de New Automotive. * WIZZ AIR: Wizz Air WIZZ.L a déclaré que son bénéfice net pour l'exercice 2026 chuterait d'environ 50 millions d'euros en raison de la poursuite du conflit au Moyen-Orient. * IMPÔT SUR LES VENTES: Le ministre britannique des finances a déclaré aux dirigeants du secteur pétrolier et gazier que le conflit au Moyen-Orient avait rendu plus difficile la prévision de la date d'abandon de l'impôt surles ventes à perte (windfall tax) . * SHELL: Raizen RAIZ4.SA a déclaré qu'elle analysait une proposition pour une injection de capital réel de 4 milliards de reais sous l'égide de Shell SHEL.L . * SHELL: L'unité de Shell au Kazakhstan et le ministère de l'énergie du pays ont signé un contrat pour l'exploration géologique du champ de Zhanaturmys dans la région d'Aktobe, a déclaré le ministère. * BATS: BATS BATS.L fait l'objet d'un procès à Londres de la part d'actionnaires qui l'accusent de ne pas avoir informé correctement les marchés des violations des sanctions américaines concernant ses activités en Corée du Nord. * PRIX DE L'ÉNERGIE: Le plafond des prix de l'énergie en Grande-Bretagne devrait augmenter d'environ 10% en juillet en raison d'une hausse des prix de gros liée à la guerre en Iran, selon les analystes de Cornwall Insight. * MATIÈRES PREMIÈRES: Le pétroleet l'or ont augmenté, l'aluminium a étendu ses gains .

* EX-DIVS: Rio Tinto RIO.L sera négocié sans droit à son dernier versement de dividendes jeudi.

