Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 21 octobre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de nouveaux éléments, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse ce mardi, avec des contrats à terme

FFIc1 en hausse de 0,14%.

* UNILEVER: Unilever ULVR.L a déclaré que le calendrier de la scission prévue de The Magnum Ice Cream Company a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement fédéral américain, avec des mises à jour supplémentaires sur le calendrier révisé à fournir dès que possible. * BUNZL: Bunzl BNZL.L a maintenu ses perspectives annuelles après avoir affiché une hausse des ventes au troisième trimestre et une modération des baisses de marge par rapport au premier semestre, suite à des mesures visant à répondre aux pressions du marché. * COCA-COLA HBC AG: Coca-Cola HBC AG CCH.BN a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) auprès de The Coca-Cola Company KO.N et Gutsche Family Investments dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,4 milliards de dollars. * SERICA ENERGY: Serica Energy SQZ.L a déclaré que la production avait repris sur le navire flottant de production, de stockage et de déchargement Triton, après un arrêt temporaire. * EMPRUNT: Les emprunts de la Grande-Bretagne au cours de la première moitié de l'année financière ont dépassé les prévisions officielles bien que le déficit des derniers mois ait été revu à la baisse, selon des données qui maintiennent les projecteurs sur le budget de la ministre des Finances Rachel Reeves le mois prochain. * PIZZA HUT UK: Pizza Hut UK va fermer 68 restaurants et 11 sites de livraison, ce qui entraînera la suppression de 1 210 emplois, après que l'entreprise à l'origine de ces sites britanniques ait été placée sous administration judiciaire, selon l'administrateur FTI Consulting. * HSBC: HSBC HSBA.L a déclaré qu'elle avait nommé l'ancien dirigeant de NatWest NWG.L David Lindberg au poste de directeur général de ses activités au Royaume-Uni, plusieurs mois après que le groupe bancaire britannique ait lancé une recherche pour diriger sa division à accès limité. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont baissé en raison des inquiétudes concernant l'excès d'offre, les prix de l'or ont baissé , le cuivre a gagné du terrain.

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LA PRESSE BRITANNIQUE DU JOUR

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Dividendes

