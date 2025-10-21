OVHcloud dévisse, l'objectif de croissance déçoit et nomination d'Octave Klaba en tant que PDG

(AOF) - OVHcloud flanche de 15,42% à 9,465 euros après avoir dévoilé des prévisions de croissance plus faibles qu'attendu pour l'exercice 2025-2026. Le spécialiste européen du cloud anticipe un ralentissement de la croissance de ses revenus organiques, qui devrait être comprise entre 5% et 7%. TP Icap Midcap signale que le consensus s'élevait à 9,6% tandis qu'il prévoyait 10,6%. La marge d'Ebitda ajustée devrait quant à elle être supérieure à celle de l'exercice 2024-2025, et les investissements devraient représenter entre 30 et 32 % du chiffre d'affaires.

Le levered free cash-flow devrait être positif.

Sur l'exercice 2024-2025, OVHcloud a atteint ses objectifs financiers. Attendu en hausse de 9 à 11%, le chiffre d'affaires organique a connu une progression de 9,3%, à 1,084 milliard d'euros. La marge d'Ebitda a atteint 40,4%, en hausse de 2 points par rapport à l'exercice précédent, là où la direction tablait sur une marge d'Ebitda autour de 40%. Enfin, les capex, c'est-à-dire les dépenses d'investissement, ont représenté 33,3% du chiffre d'affaires, en ligne avec les prévisions qui les attendaient entre 30 et 34% des revenus.

En parallèle à cette publication, OVHcloud a annoncé la réunification des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Avec cette décision, le mandat de Benjamin Revcolevschi prend fin et il sera remplacé par Octave Klaba qui occupera le poste de président-directeur général. "La réunification des deux postes doit permettre de renforcer le lien entre vision, stratégie et exécution explique le groupe," explique le groupe technologique français. Benjamin Revcolevschi aura occupé ce poste pendant environ 1 an.

"Ce changement fait suite à un défaut d'exécution sur le segment des petits clients (Digital Starters), qui représente 50% de l'activité," signale TP Icap Midcap.

" Je présenterai dans les tous prochains mois notre plan stratégique 2026-2030 Step Ahead pour guider les équipes et accompagner nos clients, tout en générant de la valeur pour nos actionnaires, " a indiqué Octave Klaba.

A la suite de cette publication, TP Icap Midcap reste à vendre sur la valeur car l'analyste continue de croire que le modèle actuel ne peut pas soutenir les ambitions d'OVH sans une recapitalisation. D'autant plus que les capex devraient continuer à croître en valeur.

