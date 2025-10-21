Repsol conclut un accord de 8 ans avec Norwegian Cruise Line pour des carburants renouvelables
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:41
Selon Juan Abascal, directeur général de la transformation industrielle chez Repsol, cet accord démontre que 'les carburants renouvelables sont prêts à jouer un rôle clé dans la réduction de l'empreinte carbone du maritime'.
Le méthanol proviendra du site Ecoplanta de Tarragone, capable de convertir 400 000 tonnes de déchets urbains en 240 000 tonnes de carburants et produits circulaires par an. Ce partenariat s'inscrit dans les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 des deux groupes.
Valeurs associées
|14,3250 EUR
|Sibe
|+0,14%
