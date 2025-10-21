Haute-Vienne: alerte enlèvement pour un garçon diabétique de 13 ans, son père en garde à vue

Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi matin pour retrouver un garçon de 13 ans souffrant de "diabète sévère" et enlevé lundi soir à Panazol, en Haute-Vienne ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier.

"Rayan, 13 ans, de type nord-africain, mesurant 1m52, yeux marrons, cheveux bruns, porteur de lunettes noires, habillé d'un sweat jaune pâle, d'un pantalon cargo beige, de baskets blanches avec le logo Nike rouge, nécessitant des soins constants pour diabète sévère, a été enlevé le 20 octobre à 18h à Panazol" dans la banlieue de Limoges, peut-on lire dans l'alerte publiée par le ministère de la Justice.

Deux suspects sont recherchés: une femme âgée de 25 à 30 ans, de forte corpulence et aux longs cheveux noirs, portant un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motifs, et un homme de corpulence moyenne, vêtu d'un pantalon de jogging noir et d'un sweat noir avec un logo Nike blanc, porteur d'une casquette noire, selon la même source.

Les autorités enjoignent quiconque susceptible d'avoir localisé l'enfant de ne pas intervenir directement mais d'appeler le 197 ou d'envoyer un courriel à l'adresse alerte-enlevement@interieur.gouv.fr.

- Placé dans un foyer -

Il s'agirait d'un enlèvement diligenté par des proches, a déclaré une source proche du dossier, précisant que le père de l'enfant avait été placé en garde à vue.

Rayan avait été placé mi-août dans un foyer à Panazol par les services de la Protection judiciaire de la jeunesse, précise le journal Le Populaire du Centre. Il faut le retrouver "rapidement" pour raisons de santé, a déclaré la responsable du foyer à un correspondant de l'AFP, se refusant à tout autre commentaire.

Le diabète est une maladie grave caractérisée par un taux élevé de glucose dans le sang. Elle peut être jugulée par une activité physique, un régime alimentaire adéquat, un usage approprié de l'insuline ou encore un traitement.

Adopté en France en février 2006, "alerte-enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déclenché pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création, la précédente fois dans l'Orne début octobre pour une fillette de trois ans finalement retrouvée saine et sauve. Son père, un homme de 36 ans séparé de la mère et ayant perdu son autorité parentale, a été mis en examen dans cette affaire avec deux autres personnes.