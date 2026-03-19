Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 19 mars

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(Ajoute des éléments d'information)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a baissé de 0,9% à 8h04 GMT.

* BP: BP BP.L a déclaré qu'il vendrait son site de raffinage de pétrole allemand à Gelsenkirchen à la société d'investissement Klesch Group.

* ENERGEAN: Energean ENOG.L a suspendu ses perspectives pour 2026 en Israël après que le conflit au Moyen-Orient ait forcé la fermeture de son navire de production qui dessert plusieurs champs israéliens.

* GULF KEYSTONE PETROLEUM: Gulf Keystone Petroleum GKP.L a remis en question ses prévisions de production pour 2026 tout en suspendant ses prévisions financières, invoquant des problèmes de sécurité dans le cadre du conflit en cours en Iran.

* DFS FURNITURE: DFS DFSD.L a fait état d'une hausse du bénéfice avant impôt ajusté semestriel.

* BAE SYSTEMS: BAE Systems BAES.L vendra sa participation restante dans Air Astana au Kazakhstan.

* IG GROUP: IG Group IGG.L a lancé un examen stratégique qui pourrait inclure des changements de domicile et de lieux de cotation, ainsi que d'éventuels rapprochements sectoriels.

* HSBC: HSBC HSBA.L envisage une vague de suppressions d'emplois au cours des prochaines années, qui pourrait concerner environ 20 000 postes, selon Bloomberg News.

* ASTRAZENECA: AstraZeneca AZN.L a déclaré qu'elle allait construire une base de fabrication et d'approvisionnement de thérapie cellulaire ainsi qu'un centre d'innovation à Shanghai.

* SHELL: Macquarie Group MQG.AX a exprimé son intérêt pour l'acquisition de l'activité européenne de Shell

SHEL.L dans le domaine des énergies renouvelables terrestres, selon des personnes familières avec le dossier.

* UNILEVER: Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont récemment eu des discussions sur une fusion potentielle de certaines parties de leurs activités alimentaires, a rapporté le Financial Times.

* ANGLO AMERICAN: Anglo American AAL.L s'attend à obtenir l'approbation réglementaire finale pour sa fusion avec Teck Resources vers la fin de l'année, a déclaré le directeur général brésilien de la société, Ana Sanches.

* SALAIRES: Les salaires britanniques, hors primes, ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis fin 2020 au cours des trois mois précédant janvier, selon les données officielles.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont augmenté, tandis que l'or a chuté et que le cuivre a atteint son point le plus bas en trois mois.

* EX-DIVS: Standard Charterred STAN.L , Beazley BEZG.L , M&G MNG.L et Melrose Industries MRON.L .

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

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