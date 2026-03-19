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La Bourse de Paris en repli, soucieuse de l'énergie et de la BCE
information fournie par AFP 19/03/2026 à 10:24

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a ouvert en repli jeudi comme les autres places européennes, lestée par l'envolée des prix de l'énergie liée aux derniers développement de la guerre au Moyen-Orient, et dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) dans l'après-midi.

Trente minutes après l'ouverture de la séance, l'indice vedette du CAC 40 perdait 114 points, soit 1,44%, à 7.851 points.

La séance a été plombée par l'annonce d'une nouvelle flambée des prix de l'énergie.

Peu après le début de la cotation à 07H00 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, bondissait de 28,06% à 70 euros le mégawattheure, après avoir grimpé jusqu'à 35%, conséquence des frappes contre des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, et en particulier une attaque de l'Iran visant le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde, au Qatar.

Le pétrole n'était pas en reste. Peu après 08H00 GMT, le Brent de la mer du Nord, référence sur le marché du brut, progressait de 5,91% à 113,73 dollars le baril.

Wall Street a clôturé en baisse mercredi après la conférence de presse du président de la Fed Jerome Powell: à New York, le Dow Jones a reculé de 1,63%, l'indice Nasdaq a perdu 1,46% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,36%.

- Dans l'attente de la Banque centrale européenne -

La Bourse de Paris va vivre dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne jeudi après-midi.

Comme la Réserve fédérale la veille, la BCE ne devrait pas relever ses taux à cause de la hausse du pétrole et des risques d'inflation.

Mais le message de sa présidente Christine Lagarde au marché sera également étudié à la loupe.

"Le communiqué de la BCE sera probablement restrictif, laissant éventuellement entrevoir un resserrement de la politique monétaire plus tard cette année, en fonction de la durée du conflit au Moyen-Orient et de son impact à moyen terme sur les prix du pétrole", prévoit Ipek Ozkardeskaya, de la banque Swissquote.

Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt français des titres à 10 ans a atteint 3,65% contre 3,60% la veille.

- Accor recule fortement -

Le titre du groupe hôtelier perdait 8,14% dans les premiers échanges à la suite d'un rapport défavorable du vendeur à découvert Grizzly Research.

Euronext CAC40

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ACCOR
38,250 EUR Euronext Paris -8,95%
EURONEXT
138,600 EUR Euronext Paris 0,00%
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