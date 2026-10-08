 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actions britanniques-Éléments à surveiller le 8 octobre
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 08:59

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en baisse jeudi, les contrats à terme FFIc1 affichant un recul de 0,05%.

* VODAFONE: Vodafone a relevé l'objectif de réduction des coûts pour VodafoneThree à 1 milliard de livres sterling d'ici l'exercice 2032, contre 700 millions de livres sterling d'ici 2030.

* TESCO: Tesco TSCO.L a relevé la fourchette basse de ses prévisions de bénéfices annuels après avoir annoncé une hausse de 6,5% au premier semestre.

* IMPERIAL BRANDS: Imperial Brands IMB.L a déclaré qu’elle était en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles et a lancé un nouveau programme de rachat d’actions d’une valeur de 1,5 milliard de livres sterling.

* ANGLO AMERICAN: La fusion de 54 milliards de dollars proposée par Anglo American AAL.L avec Teck Resources

TECKb.TO et la cession de ses activités brésiliennes dans le nickel sont devenues des cas d’école pour naviguer dans les complexités géopolitiques, alors qu’elles attendent l’autorisation des autorités de la concurrence, a déclaré le directeur général.

* ABERDEEN: Aberdeen ABDN.L a annoncé son intention de vendre 52 millions d’actions de Standard Life SDLF.L , réduisant ainsi de moitié sa participation pour la ramener à environ 5,2%.

* SAVANNAH RESOURCES: Savannah Resources SAVS.L est sur le point de signer un deuxième contrat d’achat , essentiel pour la production future de son projet dans le nord du Portugal; un accord est attendu ce trimestre, a déclaré son directeur général.

* SHELL: Shell SHEL.L et Chevron CVX.N ont annoncé qu’elles réduisaient leurs opérations offshore dans le golfe du Mexique à l’approche de la tempête tropicale Isaias.

* BBC: La BBC et Channel 4 ont mené des discussions préliminaires avec le gouvernement concernant un partenariat plus large portant sur certaines de leurs activités, selon deux sources.

* LOGEMENT: Les craintes liées à la hausse des taux d’intérêt ont pesé sur le marché immobilier britannique le mois dernier, la pression à la baisse sur les prix de l’immobilier s’étant accentuée pour la première fois en quatre mois, selon une enquête.

* EMPLOI: Le marché du travail britannique a montré davantage de signes de reprise le mois dernier, le nombre de recrutements en CDI ayant augmenté au rythme le plus rapide depuis quatre ans, selon une enquête.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole, de l’or et du cuivre ont progressé.

* EX-DIV: Kingfisher KGF.L , Barratt Redrow BTRW.L et WPP

WPP.L seront négociées jeudi sans droit au versement de leur dernier dividende.

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/

LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

Valeurs associées

ABERDEEN GRP PLC
236,000 GBX LSE +0,68%
ABRDN
499,375 GBX LSE +75,10%
ANGLO AMERICAN
4 044,000 GBX LSE -0,37%
BARRATT DEVLOP
481,550 GBX LSE +0,05%
BARRATT DEVLOP
520,100 GBX LSE -1,27%
BARRATT REDROW
295,250 GBX LSE -1,62%
CHEVRON
205,160 USD NYSE -1,18%
FORESIGHT GRP
431,000 GBX LSE -4,01%
FTSE 100
10 416,95 Pts FTSE Indices -0,40%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
IMPERIAL BRANDS
2 554,000 GBX LSE +2,65%
KINGFISHER
321,500 GBX LSE -2,31%
MMG
1,0900 USD OTCBB 0,00%
Or
4 123,61 USD Six - Forex 1 +0,31%
Pétrole Brent
104,14 USD Ice Europ +2,91%
Pétrole WTI
91,70 USD Ice Europ +3,09%
SAVANNAH
5,350 GBX LSE 0,00%
SHELL
3 701,500 GBX LSE +1,47%
STANDARD LIFE
767,250 GBX LSE +0,10%
STANDARD LIFE
835,750 GBX LSE -4,10%
TECK RESOURCES RG-B
93,260 CAD TSX -2,22%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
TESCO
495,700 GBX LSE +4,18%
UNITE GROUP
422,100 GBX LSE -4,55%
WPP
380,800 GBX LSE -1,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 701,93 -0,87%
Pétrole Brent
104,26 +3,02%
2CRSI
24,76 -1,20%
HAFFNER ENERGY
0,7 -4,50%
SOCIETE GENERALE
63,07 -1,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank