Actions britanniques-Éléments à surveiller le 6 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actualités, mise à jour des contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE devrait ouvrir en hausse jeudi, les contrats à terme FFIc1 affichant une progression de 0,4%.

* WIZZ: Wizz Air WIZZ.L a enregistré une perte d'exploitation de 183,3 millions d'euros au premier trimestre, la flambée des coûts du carburant et la faiblesse des tarifs due à la guerre en Iran ayant pesé sur ses résultats.

* WPP: WPP WPP.L a annoncé une baisse de 4,7% de son chiffre d’affaires ajusté au premier semestre, les pertes de clients continuant de peser sur ses résultats.

* PERSIMMON: Persimmon PSN.L a déclaré qu’il s’attendait à ce que ses livraisons annuelles de logements se situent dans le haut de sa fourchette de prévisions, mais a averti que la hausse des coûts pourrait ne pas être entièrement compensée en 2027.

* MICHAEL PAGE: Michael Page PAGE.L a annoncé une forte hausse de son bénéfice avant impôts semestriel.

* HIKMA: Hikma Pharmaceuticals HIK.L a annoncé une hausse de 9% de son résultat d'exploitation courant semestriel.

* HARBOUR ENERGY: Harbour Energy HBR.L a revu à la hausse ses prévisions annuelles de flux de trésorerie disponible et de production pour la deuxième fois cette année. * PÉTROLE: Les cours du pétrole ont affiché une tendance à la baisse en raison de l’avancement des négociations entre l’Iran et Oman, les investisseurs attendant avec prudence des signes d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran ainsi que des progrès concernant la réouverture du détroit d’Ormuz. * OR: L’or a progressé pour la quatrième séance consécutive et a atteint son plus haut niveau en sept semaines, soutenu par un dollar plus faible et des rendements des bons du Trésor en baisse, sur fond d’espoirs croissants quant à la réouverture du détroit d’Ormuz. * MÉTAUX: Le cuivre a progressé pour atteindre un nouveau plus haut en 12 semaines, l’incertitude liée aux droits de douane continuant d’attirer des quantités plus importantes de ce métal vers les États-Unis.

* ACTIONS EX-DIV: Rolls Royce RR.L , Barclays BARC.L , Lloyds

LLOY.L , Standard Chartered STAN.L , Relx REL.L , Reckitt

RKT.L , BT Group BT.L , Segro SGRO.L , Informa INF.L , Schroders SDR.L , St Jame's Place SJP.L seront négociées jeudi sans droit au versement de leur dernier dividende.

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