"Menace hybride professionnelle" : le ministère de l'Intérieur allemand évoque "une nouvelle dimension" dans la menace après l'incident de Leipzig

L'incident s'inscrit dans un contexte plus large visant à "contribuer à un sentiment d'insécurité" en Allemagne, selon le ministère.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Un drone transportant un engin explosif : l'incident à l'aéroport de Leipzig-Halle n'est pas dû à l'action d'un "amateur" et constitue "une nouvelle dimension" dans les menaces, a estimé mercredi 5 août le ministre allemand de l'Intérieur Alexander Dobrindt.

"Rien dans cette affaire ne laisse penser à l'action d'un amateur. Nous sommes confrontés à une menace hybride professionnelle , à laquelle nous devrons continuer de faire face", a déclaré le ministre. Cette menace est susceptible d'impliquer "des puissances étrangères", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

Selon lui, il serait "trop simpliste" de penser qu'une seule mesure suffirait à répondre à ce type de menace et l'incident s'inscrit dans un contexte plus large visant à "contribuer à un sentiment d'insécurité" en Allemagne. Il a toutefois refusé de se perdre en conjectures sur les motivations des personnes à l'origine de cette affaire ou sur leur identité, affirmant que ces questions relevaient désormais de l'enquête.

Rôle clé dans l'aide à l'Ukraine

Dans la nuit de mardi à mercredi, le trafic aérien avait été interrompu pendant deux heures à l'aéroport de Leipzig/Halle, dans l'est de l'Allemagne, après la découverte d'un drone qui transportait un "engin explosif non identifié", depuis désamorcé selon les enquêteurs allemands.

L'incident a entraîné la fermeture provisoire de cet aéroport et perturbé le trafic aérien.

Dans un deuxième temps, un avion-cargo de DHL a interrompu son approche en vue d'un atterrissage et dû remettre les gaz avant de heurter un objet non identifié à quelques kilomètres de l'aéroport, ce qui a causé de légers dommages constatés sur l'appareil après son arrivée à Hanovre (nord-ouest).

L'aéroport de Leipzig/Halle constitue l'un des principaux hubs logistiques d'Allemagne et joue un rôle clé dans l'acheminement de matériel militaire et civil en Ukraine, soutenue par Berlin depuis le début de l'invasion russe.