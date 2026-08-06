SoftBank engrange un gain d'investissement de 7,1 milliards d'euros sur ses actions Intel

( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

SoftBank Group, entreprise japonaise d'investissements dans les technologies, a essuyé un recul moins marqué que prévu de son bénéfice net sur avril-juin, grâce à un gain d'environ 1.300 milliards de yens (7,1 milliards d'euros) sur sa participation dans l'américain Intel.

SoftBank a annoncé jeudi avoir enregistré une baisse de 18% sur un an de son bénéfice net au premier trimestre, à 347 milliards de yens (1,9 milliard d'euros), une performance toutefois deux fois supérieure à ce qu'anticipait le marché.

De fait, les inquiétudes sur les perspectives de rentabilité de l'intelligence artificielle (IA) et sur la solidité de la demande des puces et équipements liés aux centres de données se sont exacerbées ces derniers mois, faisant vaciller les Bourses.

Or, après avoir vu son bénéfice régulièrement grevé ces dernières années par de lourdes pertes au sein de son portefeuille d'investissements technologiques au sens large, SoftBank avait redressé la barre en s'engouffrant dans un secteur de l'IA en croissance fulgurante.

Le fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, a récemment qualifié de "blasphème contre l'IA" l'évocation d'une possible bulle concernant les valeurs tech, affirmant que la révolution sociétale engendrée ne fait que commencer.

Les résultats de SoftBank connaissent souvent d'importantes fluctuations en raison de ses investissements massifs dans des start-up technologiques et des entreprises de puces dont les valorisations sont sujettes à de fortes variations.

Sur l'exercice 2025-2026, achevé fin mars, le groupe nippon avait vu son bénéfice net quadrupler, profitant notamment de sa présence au capital d'OpenAI, champion californien de l'IA.

Mais sur le premier trimestre (avril-juin) de l'exercice 2026-2027, SoftBank n'a réalisé aucun gain significatif sur OpenAi, alors que ce dernier prépare une introduction en Bourse guettée par les marchés.

Signe de la nervosité de ces derniers, l'action SoftBank avait chuté fin juin après des informations du New York Times suggérant que la cotation d'OpenAI pourrait être reportée à l'an prochain.

Par ailleurs, SoftBank a annoncé jeudi avoir finalisé en juillet son dernier investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI.

En revanche, la déception sur les gains liés à OpenAI a été compensée sur le trimestre par une plus-value colossale de 1.333 milliards de yens réalisée sur la participation de SoftBank dans le géant américain des puces Intel --dont le cours a bondi à Wall Street de 216% sur la période.

Faisant fi de la nervosité croissante des marchés vis-à-vis de l'IA, SoftBank garde le cap.

Masayoshi Son avait annoncé fin mai que son groupe allait investir 75 milliards d'euros dans des infrastructures d'IA en France, dont 45 milliards d'ici à 2031.