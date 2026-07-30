Actions britanniques-Éléments à surveiller le 30 juillet

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L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,35 % en début de séance jeudi.

* BATS: BATS BATS.L a annoncé une croissance de 7,9 % de son bénéfice par action ajusté au premier semestre. Par ailleurs, une cour d'appel américaine a statué mercredi qu'elle devait faire face à un recours collectif pour avoir induit les consommateurs en erreur

* SHELL: Les résultats ajustés de Shell SHEL.L pour le deuxième trimestre ont dépassé les attentes. Par ailleurs, Reuters a indiqué que Shell et Phillips 66 PSX.N étudiaient la vente éventuelle de leurs participations dans Explorer, propriétaire d’un réseau de pipelines de produits raffinés.

* LSEG: LSEG LSEG.L a revu à la hausse ses prévisions de marge pour 2026 ainsi que la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires.

* HALEON: Haleon HLN.L a affiché une croissance organique de son chiffre d’affaires de 3,1 % au deuxième trimestre, conforme aux estimations.

* BAE SYSTEMS: BAE Systems BAES.L a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au premier semestre. L’entreprise s’est vu attribuer un contrat de 5,9 milliards de livres sterling par le gouvernement britannique mercredi.

* ROLLS-ROYCE: Rolls-Royce RR.L a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, bien au-delà des attentes du marché.

* ANGLO AMERICAN: Anglo American AAL.L a annoncé une perte de 858 millions de dollars au premier semestre.

* BP: BP BP.L a annoncé avoir lancé son projet d’extension de l’installation Atlantis dans le golfe du Mexique, aux États-Unis.

* DRAX: Le groupe Drax DRX.L a annoncé une baisse de 39 % de son résultat opérationnel ajusté au premier semestre.

* ROBERT WALTERS: Robert Walters RWA.L prévoit des résultats annuels situés dans la fourchette haute des attentes du marché.

* LLOYDS: Lloyds LLOY.L a annoncé un bénéfice avant impôts statutaire de 4,3 milliards de livres sterling au premier semestre, supérieur aux prévisions.

* MONDI: Mondi MNDI.L a annoncé une baisse de 70 % de son bénéfice avant impôts sous-jacent au premier semestre.

* SCHRODERS: Schroders a annoncé des sorties nettes plus importantes, s'élevant à 4,2 milliards de livres sterling pour le premier semestre.

* WISE PLC: Wise a annoncé avoir intégré directement à l’infrastructure nationale de paiement de la Malaisie, facilitant ainsi l’utilisation de ses services dans ce pays.

* AUTOMOBILE: La production automobile britannique a reculé de 7,5 % au premier semestre 2026, dans un contexte d’incertitude commerciale, a indiqué la Society of Motor Manufacturers and Traders.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont effacé une partie de leurs gains précédents, le cuivre a légèrement progressé, tandis que les cours de l'or ont légèrement augmenté

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