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Actions britanniques-Éléments à surveiller le 30 juillet
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 09:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des actualités et met à jour les cours à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,35 % en début de séance jeudi.

* BATS: BATS BATS.L a annoncé une croissance de 7,9 % de son bénéfice par action ajusté au premier semestre. Par ailleurs, une cour d'appel américaine a statué mercredi qu'elle devait faire face à un recours collectif pour avoir induit les consommateurs en erreur

* SHELL: Les résultats ajustés de Shell SHEL.L pour le deuxième trimestre ont dépassé les attentes. Par ailleurs, Reuters a indiqué que Shell et Phillips 66 PSX.N étudiaient la vente éventuelle de leurs participations dans Explorer, propriétaire d’un réseau de pipelines de produits raffinés.

* LSEG: LSEG LSEG.L a revu à la hausse ses prévisions de marge pour 2026 ainsi que la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires.

* HALEON: Haleon HLN.L a affiché une croissance organique de son chiffre d’affaires de 3,1 % au deuxième trimestre, conforme aux estimations.

* BAE SYSTEMS: BAE Systems BAES.L a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au premier semestre. L’entreprise s’est vu attribuer un contrat de 5,9 milliards de livres sterling par le gouvernement britannique mercredi.

* ROLLS-ROYCE: Rolls-Royce RR.L a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, bien au-delà des attentes du marché.

* ANGLO AMERICAN: Anglo American AAL.L a annoncé une perte de 858 millions de dollars au premier semestre.

* BP: BP BP.L a annoncé avoir lancé son projet d’extension de l’installation Atlantis dans le golfe du Mexique, aux États-Unis.

* DRAX: Le groupe Drax DRX.L a annoncé une baisse de 39 % de son résultat opérationnel ajusté au premier semestre.

* ROBERT WALTERS: Robert Walters RWA.L prévoit des résultats annuels situés dans la fourchette haute des attentes du marché.

* LLOYDS: Lloyds LLOY.L a annoncé un bénéfice avant impôts statutaire de 4,3 milliards de livres sterling au premier semestre, supérieur aux prévisions.

* MONDI: Mondi MNDI.L a annoncé une baisse de 70 % de son bénéfice avant impôts sous-jacent au premier semestre.

* SCHRODERS: Schroders a annoncé des sorties nettes plus importantes, s'élevant à 4,2 milliards de livres sterling pour le premier semestre.

* WISE PLC: Wise a annoncé avoir intégré directement à l’infrastructure nationale de paiement de la Malaisie, facilitant ainsi l’utilisation de ses services dans ce pays.

* AUTOMOBILE: La production automobile britannique a reculé de 7,5 % au premier semestre 2026, dans un contexte d’incertitude commerciale, a indiqué la Society of Motor Manufacturers and Traders.

* MATIÈRES PREMIÈRES: Les cours du pétrole ont effacé une partie de leurs gains précédents, le cuivre a légèrement progressé, tandis que les cours de l'or ont légèrement augmenté

* Pour en savoir plus sur les facteurs influençant les actions européennes, veuillez cliquer sur: LIVE/ LES JOURNAUX BRITANNIQUES D'AUJOURD'HUI

> Financial Times PRESS/FT

> Autres titres économiques PRESS/GB

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3 603,500 GBX LSE +0,04%
BAE SYSTEMS
2 041,000 GBX LSE +1,04%
BP
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BRIT. AMERICAN TOBACCO
4 694,500 GBX LSE -0,96%
CUIVRE (COPPER GRADE)
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DRAX GROUP
748,250 GBX LSE -1,48%
FTSE 100
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Gaz naturel
2,73 USD NYMEX 0,00%
HALEON
371,650 GBX LSE -2,12%
INFORMA
915,400 GBX LSE +1,15%
LLOYDS BANKING G
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LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
MONDI
874,300 GBX LSE +10,76%
Or
4 039,44 USD Six - Forex 1 -0,66%
PETS AT HOME GR
212,100 GBX LSE +1,58%
PHILLIPS 66
206,840 USD NYSE +0,49%
Pétrole Brent
92,35 USD Ice Europ +1,81%
Pétrole WTI
85,40 USD Ice Europ +0,91%
RENTOKIL INITL.
365,600 GBX LSE -17,53%
ROBERT WALTERS
121,250 GBX LSE +0,62%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 433,000 GBX LSE +3,84%
SCHRODERS
588,250 GBX LSE -0,04%
SEGRO (REIT)
965,400 GBX LSE -0,47%
SHELL
3 372,500 GBX LSE +1,47%
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