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Wall Street repart de l'avant, portée par la tech
information fournie par AFP 30/07/2026 à 22:10
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Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en forte hausse jeudi, soutenue par un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques après les bons résultats de Microsoft, une reprise qui compense en partie la lourde baisse de la veille.

L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - s'est envolé de 2,78%, l'indice S&P 500 a gagné 1,66% et le Dow Jones s'est octroyé 1,19%.

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