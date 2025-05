ACTIONS AMÉRICAINES EN VIGUEUR-Bio-Techne, Johnson Controls, Tempus AI

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé mercredi, alors que les espoirs d'une désescalade des tensions commerciales avec Pékin se sont renforcés et que les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. .N

A 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,49% à 41 029,01. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,01% à 5 607,42 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,41% à 17 616,65.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Charles River Laboratories International Inc CRL.N , en hausse de 15,3% ** Rockwell Automation Inc ROK.N , + 11,7 % ** Walt Disney Co DIS.N , +10,1% Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Dayforce Inc DAY.N , en baisse de 9,3% ** Arista Networks Inc ANET.N , en baisse de 6,7 ** Vistra Corp VST.N , en baisse de 6,6%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Flotek Industries Inc FTK.N , en hausse de 30,0% * GrafTech International Ltd EAF.N , en hausse de 29,6% * Vistra Corp ** GrafTech International Ltd EAF.N , + 29,6 % ** Oscar Health Inc OSCR.N , plus 24,3% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Vestis Corp VSTS.N , en baisse de 37,9% ** B&G Foods Inc BGS.N , en baisse de 28,5% ** agilon health AGL.N , en baisse de 21,2

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Asset Entities Inc ASST.OQ , en hausse de 278,3% *magic Empire Global Ltd MEGL.OQ , + 59,2 % * Porch Group Inc

PRCH.OQ , + 56,2 ** Porch Group Inc PRCH.OQ , + 56,9 % Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Digital Ally Inc DGLY.OQ , en baisse de 88,4% ** Vast Renewables Ltd VSTE.OQ , en baisse de 61,9% ** Hain Celestial Group Inc HAIN.OQ , en baisse de 48,4

** Sanofi SA < SNY.O >: BUZZ - chute suite à la nomination par la FDA d'un critique de l'agence au poste de responsable des vaccins nL8N3RF0US

** WW International Inc < WW.O >: BUZZ - chute après le dépôt d'une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 nL6N3RF0DB

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Gold Corp < GOLD.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: BUZZ - Les mineurs d'or en baisse alors que les prix des lingots glissent sur les espoirs des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine nL4N3RF0W7

** Walt Disney Co < DIS.N >: BUZZ - Hausse suite à la publication des résultats du 2ème trimestre nL4N3RF16U

** NovaGold Resources Inc < NG.N >: BUZZ - Baisse sur l'offre d'actions prévue nL4N3RF0WO

** Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd < ZK.N >: BUZZ - Gagne sur l'offre de rachat de Geely Auto nL6N3RF0JB

** Sarepta Therapeutics Inc < SRPT.O >: BUZZ - baisse après une réduction des prévisions de revenus pour 2025 et la nomination d'un haut responsable des vaccins

** Charles River Laboratories International Inc < CRL.N >: BUZZ - Hausse après un accord avec l'investisseur activiste Elliott, augmentation des prévisions pour 2025 nL4N3RF19Q

** Vestis Corp < VSTS.N >: BUZZ - Les actions chutent suite à la révision à la baisse des prévisions pour l'année fiscale et à la baisse du chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL4N3RF11B

** Ford Motor Co < F.N >: BUZZ - CitiGroup relève les prévisions de Ford en raison d'un excédent de trésorerie de 2,8 milliards de dollars

** Emerson Electric Co < EMR.N >: BUZZ - En hausse après une amélioration au T2 et une révision à la hausse des perspectives annuelles nL4N3RF14X

** CrowdStrike Holdings Inc < CRWD.O >: BUZZ - Licenciement d'environ 5% de ses effectifs; baisse des actions nL4N3RF1QS

** Honeywell International Inc < HON.O >: BUZZ - Augmentation après que BofA ait relevé sa note sur les résultats du 1er trimestre nL4N3RF11X

** Hain Celestial Group Inc < HAIN.O >: BUZZ - La pire journée de son histoire après la réduction des prévisions de ventes annuelles; le directeur général démissionne

** Bunge Global SA < BG.N >: BUZZ - Gains sur les bénéfices du 1er trimestre nL4N3RF151

** Entegris Inc < ENTG.O >: BUZZ - chute suite à des prévisions négatives pour le deuxième trimestre qui mettent en évidence les risques tarifaires

** Rockwell Automation Inc < ROK.N >: BUZZ - bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3RF18B

** Illinois Tool Works Inc < ITW.N >: BUZZ - chute après que BofA ait abaissé sa note en raison des vents contraires liés aux tarifs douaniers nL4N3RF126

** Wynn Resorts Ltd < WYNN.O >: BUZZ - Remonte après que BofA ait relevé sa note à "acheter"

** GEO Group Inc < GEO.N >: BUZZ - baisse après les résultats du premier trimestre, les prévisions de bénéfice par action pour 2025 sont décevantes

nL6N3RF0GQ

** Tripadvisor Inc < TRIP.O >: BUZZ - Remontée après des résultats T1 supérieurs aux estimations nL4N3RF1QP

** Marriott International Inc < MAR.O >: BUZZ - BMO augmente les prévisions sur Marriott après que les résultats du T1 aient dépassé les estimations nL4N3RF1AH

** AvidXchange Holdings Inc < AVDX.O >: BUZZ - Hausse après un accord de rachat de 2,2 milliards de dollars avec TPG et Corpay nL6N3RF0G8

** BorgWarner Inc < BWA.N >: BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles nL4N3RF1B1

** Payoneer Global Inc < PAYO.O >: BUZZ - Glisse après avoir suspendu ses prévisions pour 2025

** Marvell Technology Inc < MRVL.O >: BUZZ - Glisse après le report de la journée des investisseurs du fabricant de puces nL6N3RF0HV

** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >: ** Ero Copper Corp < ERO.N >: ** Hudbay Minerals Inc < HBM.N >: BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de l'optimisme des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine

** Leidos Holdings Inc < LDOS.N >: BUZZ - Truist relève les prévisions de Leidos après que les bénéfices du premier trimestre aient dépassé les estimations

** Asset Entities Inc < ASST.O >: BUZZ - La société s'envole grâce à un accord visant à imiter la stratégie du bitcoin nL4N3RF1EL

** International Money Express Inc < IMXI.O >: BUZZ - baisse des prévisions annuelles nL4N3RF16G

** Bio-Techne Corp < TECH.O >: BUZZ - Augmentation des bénéfices au troisième trimestre

** Icahn Enterprises LP < IEP.O >: BUZZ - baisse après une perte plus importante au T1

** Edgewell Personal Care Co < EPC.N >: BUZZ - chute après une réduction des prévisions annuelles

** Elanco Animal Health Inc < ELAN.N >: BUZZ - Gain après une amélioration au premier trimestre et des prévisions revues à la hausse nL4N3RF1EQ

** Steve Madden Ltd < SHOO.O >: BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N3R80Q5

** Coty Inc < COTY.N >: BUZZ - baisse après une prévision de bénéfice annuel réduite en raison de problèmes tarifaires nL6N3RF0IN

** Johnson Controls International PLC < JCI.N >: BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3RF1QT

** Uber Technologies Inc < UBER.N >: BUZZ - recule après que le chiffre d'affaires du premier trimestre ait manqué les attentes nL6N3RF0JZ

** Cencora Inc < COR.N >: BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL6N3RF0K7

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >: BUZZ - baisse après que les prévisions pour le T2 n'aient pas impressionné les investisseurs nL6N3RF0JG

** Devon Energy Corp < DVN.N >: BUZZ - Chute après un manque à gagner au T1 nL4N3RF1S3

** Lantheus Holdings Inc < LNTH.O >: BUZZ - chute après des prévisions pour 2025, les résultats du T1 ne sont pas à la hauteur des estimations nL4N3RF1VUx

** Tempus AI Inc < TEM.O >: BUZZ - Hausse après que les résultats du T1 et les perspectives de chiffre d'affaires annuel aient dépassé les estimations

nL4N3RF1VUx nL6N3RF0LX